Кому снятся вещие сны и как их правильно растолковать

|
Надежда Квашенко
Эксклюзив 2 416

Таролог прокомментировала слова телеведущей Леры Кудрявцевой о том, что ее часто посещают пророческие сноведения.

Фото, видео: Depositphotos / Lenets_Tatsiana; 5-tv.ru

Всех нас время от времени посещают странные сноведения. Некоторые о них благополучно забывают, некоторые начинают искать объяснения в специальных книгах.

Однако эксперты полагают, что толкование символов из наших снов очень индивидуально.  Недавно телеведущая Лера Кудрявцева ответила на вопрос подписчиков, сняться ли ей вещие сны.

«Часто» — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Действительно, по мнению таролога Марианны Абравитовой, есть особая категория людей, которых посещают удивительные пророческие сноведения на регулярной основе.

По словам эксперта, современный человек настолько погружен в повседневные дела и заботы, что не запоминает, какие образы возникали в его сознании во время ночного отдыха. Люди сегодня живут в очень быстром, даже торопливом темпе, поэтому теряют связь со своими внутренними ощущениями.

«Но, есть особый отряд людей, которым снятся только удивительные вещие сны, потому что они настолько сильно подключены к своему бессознательному», — считает таролог.

Instagram @leratv

По словам Абравитовой, у каждого человека есть свой набор символов, которые что-то обозначают или предвосхищают. Таким людям можно позавидовать, потому что они наперед знают события не только своей жизни, но и судьбы близких.

«Природа человеческая так строена, что мы в бессознательном состоянии сна можем входить в информационные каналы, которые показывают нам краткосрочное будущее. Современный человек растерял понимание того, что к этому нужно относиться серьезно», — отметила Марианна Абравитова.

Таролог добавила, что на всякий случай, лучше внимательно и серьезно относиться к своим снам, а еще — продумать, какая лично у вас система символов, потому что это очень индивидуально.

«Сонники, в которых расписаны общие символы, они не работают. Кому-то младенец или беременная женщина присниться к прибыли, а кому-то к болезни или смерти», — рассказала таролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что эзотерики назвали ТОП-6 вещей, о которых никогда нельзя говорить никому, даже родственникам.

+9° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.85
-0.34 86.30
-0.09
Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку...

Последние новости

10:24
Центробанк спрогнозировал три сценария возможных кризисов
10:15
Бизнес на Курильских островах освободят от налогов на десять лет
10:12
Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана
10:03
Путин рассказал, есть ли у него мобильный телефон
10:00
Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку зодиака
9:48
В Якутии открыли новый сезон охоты после череды крупнейших пожаров

Сейчас читают

Паралимпиада 2021: все медали сборной России на Играх в Токио 3 сентября
Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»
Туристка схитрила ради курорта и попала в тюрьму из-за неграмотности
Выздоравливающая певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице
Свадьбы, разводы и приключения: китайский гороскоп на сентябрь 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака