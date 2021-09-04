Названы три важные даты сентября, в которые можно повлиять на будущее

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 058

Астролог рассказала, на что прежде всего необходимо обратить внимание этой осенью.

Фото, видео: Depositphotos / iancucristi; 5-tv.ru

В сентябре ожидается несколько важных дат, которые обязательно отмечались на Руси. Астролог Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о трех днях, когда всем представителям зодиакального круга необходимо задуматься о будущем.

«На Руси осень встречали три раза — сначала 14 сентября, потому что по старому стилю это было 1 сентября. Затем время осеннего равноденствия — 20, 22 и 23 сентября. Тогда считалось, что души наших умерших предков отправлялись в райские кучи, которые находились где-то в районе Эльбруса, на Алтае, или на Байкале. Затем третий день — 27 сентября», — отметила Алена Никольская.

Астролог также добавила, что в настоящее время Солнце находится в знаке Девы — так что самое время написать от руки план дальнейших действий. По словам Никольской, если все сделать правильно, все намеченные цели реализуются.

«Поэтому не откладывайте в долгий ящик — прямо сегодня сядьте и набросайте план своих действий», — подытожила Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью рябины загадать желание 3 сентября так, чтобы оно исполнилось.

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