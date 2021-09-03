Как с помощью рябины загадать желание 3 сентября так, чтобы оно исполнилось
Астролог Алена Никольская рассказала, что первый осенний месяц как нельзя лучше подходит для подведения итогов и удивительных магических действий.
Фото, видео: Depositphotos / ufabizphoto; 5-tv.ru
3 сентября — магический день, в который наши предки проводили тайные ритуалы. О том, как сделать так, чтобы загаданное в этот день желание исполнилось, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.
«Необходимо найти дерево рябины с сочными и спелыми ягодами. Затем, подойдя к дереву, попросить прощения у природы, поблагодарить ее за все дары, и найти самую красивую гроздь и аккуратно, с уважением к дереву, оторвать ее и унести домой», — рассказала астролог.
Следует высушить ягоды и оставить их до 3 декабря. После этого плоды необходимо разбросать в безлюдном месте так, чтобы их как можно раньше могли заметить птицы, для которых они станут угощением. Завершив это несложное дело, нужно вернуться к себе домой не оглядываясь.
«Считалось, что если вы все сделали верно, то ваши желания непременно исполняться» — отметила эксперт.
Астролог также добавила, что в сентябре Луна находится в оппозиции к Плутону. Это время, когда захочется во что бы то ни стало настоять на своем и довести свое дело до логичного завершения. Для того, чтобы ваши планы реализовались именно так, как хочется вам, астролог советует подробно от руки написать список действий и следовать ему неукоснительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что, согласно астрологическому прогнозу, сегодня, 3 сентября, убывающая Луна в знаке Рак покровительствует трудоголикам и дисциплинированным знакам зодиака.
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