Как с помощью рябины загадать желание 3 сентября так, чтобы оно исполнилось

3 сентября — магический день, в который наши предки проводили тайные ритуалы. О том, как сделать так, чтобы загаданное в этот день желание исполнилось, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«Необходимо найти дерево рябины с сочными и спелыми ягодами. Затем, подойдя к дереву, попросить прощения у природы, поблагодарить ее за все дары, и найти самую красивую гроздь и аккуратно, с уважением к дереву, оторвать ее и унести домой», — рассказала астролог.

Следует высушить ягоды и оставить их до 3 декабря. После этого плоды необходимо разбросать в безлюдном месте так, чтобы их как можно раньше могли заметить птицы, для которых они станут угощением. Завершив это несложное дело, нужно вернуться к себе домой не оглядываясь.

«Считалось, что если вы все сделали верно, то ваши желания непременно исполняться» — отметила эксперт.

Астролог также добавила, что в сентябре Луна находится в оппозиции к Плутону. Это время, когда захочется во что бы то ни стало настоять на своем и довести свое дело до логичного завершения. Для того, чтобы ваши планы реализовались именно так, как хочется вам, астролог советует подробно от руки написать список действий и следовать ему неукоснительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что, согласно астрологическому прогнозу, сегодня, 3 сентября, убывающая Луна в знаке Рак покровительствует трудоголикам и дисциплинированным знакам зодиака.