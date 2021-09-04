Ургант трогательно поздравил бабушку с днем рождения, рассказав историю из жизни
4 сентября актрисе Нине Ургант исполнилось 92 года. Несмотря на почтенный возраст, она не теряет оптимизма и заряжает позитивом всех вокруг.
Фото, видео: www.globallookpress / Natalya Loginova; Instagram @urgantcom
Звезда фильма «Белорусский вокзал», народная артистка РСФСР Нина Ургант празднует день рождения. Актрисе исполнилось 92 года. Одним из первых нежно и трогательно ее поздравил знаменитый внук — телеведущий Иван Ургант. Он публично признался бабушке в любви и рассказал забавную историю, произошедшую с ним накануне.
В Instagram кумир миллионов выложил архивное фото Нины Николаевны с ее первым супругом-актером Львом Милиндером. Иван Ургант отметил, что «юмористическим истоком» в его семье принято считать именно дедушку. Но порой бабушка может сказать что-то такое, что в принадлежности статуса уже начинаешь сомневаться.
«Не могу не отметить вчерашний разговор.
— Нина, представляешь, Эрике уже 21!
— Понятно…
— А мне 43!
— Ужас…
— А сыну твоему 65 в ноябре!
— Кошмар…
— А тебе завтра 92!
— ***** (Ну все — бранное слово — Прим. ред.), приехали!» — красочно описал диалог с именинницей телеведущий.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям Урганта и передали любимой Нине Николаевне горячие приветы. Поклонники звездной семьи признались, что комичная история с предвкушением дня рождения их очень позабавила.
«Просто браво!»;
«Ваня, какая у вас замечательная бабушка!»;
«Умница, красавица да еще и веселая — просто прелесть!»;
«Хохотушка-веселушка! Обожаю ее!» — писали юзеры.
Народная артистка РСФСР Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области. Ее отец был обрусевшим эстонцем, а мама простой русской девушкой. С самого детства актриса проявляла интерес к творчеству. Она и пела, и танцевала, и читала стихи — чем только не увлекалась. По окончании школы долго не выбирала, куда поступать, — подала документы в Ленинградский театральный институт имени Островского.
Звезда работала и в театрах, и на съемочных площадках. За ее плечами колоссальное количество проектов. Среди самых известных киноработ Нины Ургант — фильмы «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Живет на свете женщина», «Белорусский вокзал», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Я тебя люблю», «Русские деньги» и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелой болезни актрисы Нины Ургант.
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