Ургант трогательно поздравил бабушку с днем рождения, рассказав историю из жизни

Звезда фильма «Белорусский вокзал», народная артистка РСФСР Нина Ургант празднует день рождения. Актрисе исполнилось 92 года. Одним из первых нежно и трогательно ее поздравил знаменитый внук — телеведущий Иван Ургант. Он публично признался бабушке в любви и рассказал забавную историю, произошедшую с ним накануне.

В Instagram кумир миллионов выложил архивное фото Нины Николаевны с ее первым супругом-актером Львом Милиндером. Иван Ургант отметил, что «юмористическим истоком» в его семье принято считать именно дедушку. Но порой бабушка может сказать что-то такое, что в принадлежности статуса уже начинаешь сомневаться.

«Не могу не отметить вчерашний разговор.

— Нина, представляешь, Эрике уже 21!

— Понятно…

— А мне 43!

— Ужас…

— А сыну твоему 65 в ноябре!

— Кошмар…

— А тебе завтра 92!

— ***** (Ну все — бранное слово — Прим. ред.), приехали!» — красочно описал диалог с именинницей телеведущий.

Instagram @urgantcom

Пользователи сети присоединились к поздравлениям Урганта и передали любимой Нине Николаевне горячие приветы. Поклонники звездной семьи признались, что комичная история с предвкушением дня рождения их очень позабавила.

«Просто браво!»;

«Ваня, какая у вас замечательная бабушка!»;

«Умница, красавица да еще и веселая — просто прелесть!»;

«Хохотушка-веселушка! Обожаю ее!» — писали юзеры.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области. Ее отец был обрусевшим эстонцем, а мама простой русской девушкой. С самого детства актриса проявляла интерес к творчеству. Она и пела, и танцевала, и читала стихи — чем только не увлекалась. По окончании школы долго не выбирала, куда поступать, — подала документы в Ленинградский театральный институт имени Островского.

Звезда работала и в театрах, и на съемочных площадках. За ее плечами колоссальное количество проектов. Среди самых известных киноработ Нины Ургант — фильмы «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Живет на свете женщина», «Белорусский вокзал», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Я тебя люблю», «Русские деньги» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелой болезни актрисы Нины Ургант.