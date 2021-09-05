Муж Анастасии Макеевой показал видео госпитализации актрисы

Состояние здоровья актрисы Анастасии Макеевой минувшей ночью настолько ухудшилось, что пришлось экстренно вызвать скорую помощь. Видео госпитализации опубликовал на странице актрисы в социальной сети ее супруг, бизнесмен Роман Мальков.

На кадрах видно, как к дому подъезжает карета скорой помощи, затем медики записывают данные пациентки Макеевой, которая лежит на диване, выглядит очень слабой и прикасается к горлу. После этого знаменитость увозят в больницу.

«Так как мой аккаунт в очередной раз заблокирован, вынужден написать на странице Насти. <…> Когда вы остановитесь? Постоянные „скорые“, потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана „скорая“, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! Остановитесь!» — написал Мальков.

Проблемы со здоровьем начались у Анастасии Макеевой в связи с непрекращающимся уже несколько месяцев скандалом вокруг ее отношений и недавнего брака. Как известно, Роман Мальков ушел к актрисе, оставив жену и четверых детей. Теперь супруги утверждают, что сплетники и злые языки довели знаменитость до нервного истощения, которое обернулось кровоизлиянием в горле.

Актриса в последнее время заявляла, что ей следовало больше внимания уделять творчеству, а не дешевой шумихе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нетребко высказалась о болезни Макеевой и спровоцировала бурю гнева.