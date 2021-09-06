Рак изранил рот Родиона Газманова
Певец принял участие в съемках экстремального шоу.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Гонка за победой в телешоу «Фактор страха» для певца и телеведущего Родиона Газманова обернулась серьезной травмой. Во время одного из испытаний он получил рану полости рта.
Участникам шоу на одном из этапов предстояло переносить во рту насекомых, пресмыкающихся и прочих мелких животных.
«Я искренне надеюсь на то, что мне попадется змея, и что мне не попадется жаба», — сказал артист перед испытанием.
Частично эта надежда сбылась — по мнению Газманова, змея была самым безобидным из всех существ. Кроме нее, ему пришлось перенести рака, личинку и палочника.
Трудности возникли при переносе рака: зазубрины на панцире членистоногого до крови расцарапали певцу рот. Однако самого Газманова больше всего смутила личинка — потому что она была мягкой и склизкой.
«Бежать, когда у тебя существо во рту, гораздо быстрее. Ты стараешься поскорее от него избавиться», — рассказал исполнитель.
Как писал 5-tv.ru ранее, Родион Газманова рассказал, зачем занимается музыкой.
Читайте также
87%
-0.34 86.54
0.24
Нашли ошибку?