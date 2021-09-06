Рак изранил рот Родиона Газманова

Гонка за победой в телешоу «Фактор страха» для певца и телеведущего Родиона Газманова обернулась серьезной травмой. Во время одного из испытаний он получил рану полости рта.

Участникам шоу на одном из этапов предстояло переносить во рту насекомых, пресмыкающихся и прочих мелких животных.

«Я искренне надеюсь на то, что мне попадется змея, и что мне не попадется жаба», — сказал артист перед испытанием.

Частично эта надежда сбылась — по мнению Газманова, змея была самым безобидным из всех существ. Кроме нее, ему пришлось перенести рака, личинку и палочника.

Трудности возникли при переносе рака: зазубрины на панцире членистоногого до крови расцарапали певцу рот. Однако самого Газманова больше всего смутила личинка — потому что она была мягкой и склизкой.

«Бежать, когда у тебя существо во рту, гораздо быстрее. Ты стараешься поскорее от него избавиться», — рассказал исполнитель.

Как писал 5-tv.ru ранее, Родион Газманова рассказал, зачем занимается музыкой.