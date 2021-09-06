Ивлеева не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и ответить ни на один детский вопрос

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Оксана Тарасова
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В ходе интервью Ксении Собчак блогер заявила, что пробелы в образовании не мешают ей «жить и зарабатывать деньги».

Ивлеева не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и ответить ни на один детский вопрос

Фото: Instagram @ _agentgirl_

Блогер Анастасия Ивлеева призналась, что не знает, кто написал роман «Отцы и дети». Девушка полагала, что нетленное произведение создал Лев Толстой, хотя на самом деле это был Иван Тургенев. Также в ходе интервью с телеведущей Ксенией Собчак она заявила, что вполне имеет право на подобные «пробелы» в своем образовании, и это — «нормально».

«Мне не мешает это жить и зарабатывать деньги», — отметила Ивлеева.

О том, что настоящая фамилия Иосифа Сталина — Джугашвили, а Петр I является представителем династии Романовых, звезда соцсетей тоже узнала в ходе беседы с Собчак. Более того, несмотря на то, что прежде блогер проходила курсы актерского мастерства, кем был Георгий Товстоногов (театральный режиссер и педагог) ей неизвестно.

Хотя Ивлеевой не раз приходилось оказываться в чужой стране во время работы в передаче «Орел и Решка», азами английского языка она так и не овладела. Точно перевести знаменитую фразу «Быть или не быть» из пьесы Уильяма Шекспира она не смогла. Вместо «To be, or not to be» блогер выдала: «Be or not be». 

В ходе интервью Ксения Собчак не смогла обойти и тему расставания Ивлеевой с мужем-рэпером Элджеем. Помимо вопросов из школьной программы, она задала и самый животрепещущий и не дающий покоя прессе и армии поклонников популярных супругов.

О своем разрыве бывшие возлюбленные рассказывают крайне осторожно, настаивая, что каждый пошел своей дорогой без обид и претензий. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, дотошной Собчак все же удалось выяснить, в чем истинная причина краха звездных отношений.

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