Жизнь через фильтр: что помогает Карине Кросс чувствовать себя комфортнее

Карина Кросс: ощутила комфорт, когда перестала пропускать все через себя

Солнцезащитные очки или вуаль помогают блогеру Карине Кросс чувствовать себя комфортнее. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

Знаменитость как-то попробовала декоративные линзы, но не учла все нюансы при их подборе, поэтому видела окружающий мир не очень четко. Это натолкнуло Кросс на мысль о том, что замутненное зрение может немного облегчить жизнь.

«Я поняла артистов, которые носят очки солнцезащитные, которые выступают в очках. Ты как будто бы через какой-то фильтр все пропускаешь», — объяснила блогер.

На показ она надела не очки и не линзы, а черную сетчатую вуаль. Эта вещь, как призналась сама интернет-знаменитость, тоже выступает вроде подобного фильтра. Такой лайфхак очень помог Кросс.

«Мне очень комфортно стало. Я поняла, что не нужно все пропускать через себя. Иногда то, что к тебе приходит, тебя вообще не касается», — добавила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Карина Кросс, вышедшая недавно замуж за актера и хоккеиста Марка Рудаковского, столкнулась с волной критики в свой адрес. Разница в возрасте между супругами составляет 11 лет.

