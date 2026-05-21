Портил жизнь: Карина Кросс про месть заказчику хейтерских комментариев

Волна негатива в социальных сетях затрагивала большую разницу в возрасте между блогером и ее супругом.

Блогер Карина Кросс не собирается мстить человеку, который заказал хейтерские комментарии под ее постами в социальных сетях. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

«Я не скажу (имя заказчика. — Прим. ред.). Я не хочу портить жизнь человеку, как он мне ее портил. <…> Считаю, что-то, что сделал этот человек, не равносильно тому, что я вдруг все выложу. Не такой жуткий поступок сделал человек», — уточнила интернет-знаменитость.

Более того, она пожелала ему всего хорошего и призвала всех людей не совершать подобные пакости другим.

«Желаю никому никогда не делать гадости, потому что это исключительно ваша боль и ваши проблемы. Оставляйте их либо при себе, либо решайте их с собой», — сказала Кросс.

Она также отметила, что узнала причину подобного поступка, но и ее раскрывать общественности не захотела. Однако отметила, что как только ситуация стала достоянием общественности, все плохие сообщения сразу перестали поступать.

На 33-летнюю Карину Кросс, которая весной вышла замуж за 22-летнего актера и хоккеиста Марка Рудаковского, обрушилась волна негативных комментариев. Большинство из хейтерских сообщений касались 11-летней разницы в возрасте между супругами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кросс и ее муж влюбились друг в друга с первого взгляда. Они узаконили свои отношения всего через несколько месяцев после знакомства.

