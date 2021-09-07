🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 сентября, наступило первое осеннее новолуние в этом году. Оно будет благоприятствовать тем, кто не боится своих эмоций и говорит окружающим все, что думает. Сегодня не нужно соблюдать многочисленные навязанные вам правила — живите на всю катушку.

♈ Овен

Сегодня вы можете испытать паническую растерянность и тревогу, Овны. Несколько глав в вашей жизни подходят к концу. Какой-то своей частью вы понимаете, что изменения неизбежны, но есть и другая часть, которая скорбит. Не пытайтесь сдерживать эмоции. Единственный способ исцелиться — прочувствовать этот жизненный этап.

Космический совет: не бойтесь своих эмоций.

♉ Телец

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы следовать всем его правилам. Вы не обязаны воплощать несбывшиеся мечты тех, кто был до вас. Всегда следуйте зову собственного сердца, достигайте собственных целей и оставайтесь искренними с собой. Именно этого от вас хочет Вселенная, у других людей свои задачи.

Космический совет: не позволяйте другим людям навязывать вам их несбывшиеся мечты.

♊ Близнецы

В вашу жизнь готова вмешаться сама старушка-судьба, дорогие Близнецы. Внезапно перед вами начнут открываться некогда наглухо закрытые двери. Возможны новые встречи и интересные события в жизни. Не упустите свой шанс. Пришло время расширить пространство любви и завершить затянувшийся период плохих дней.

Космический совет: судьба вот-вот потянет за важные для вас ниточки.

♋ Рак

Сложности, вызовы и испытания — это возможности для роста, Раки. В самые сложные моменты жизни вам нужно помнить, что препятствия учат вас и делают сильнее. Вы внутренне готовы к переменам и сможете выйти из ситуации победителем. Если же подготовиться к такому было невозможно, не отчаивайтесь. Вы точно что-нибудь придумаете.

Космический совет: сегодня вы можете положиться только на два плеча — ваши собственные.