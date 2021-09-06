Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 2 533

Звездный эксперт специально для 5-tv.ru раскрыла особенности гороскопа на первый осенний месяц.

Фото, видео: Depositphotos / Route55 / sborisov; 5-tv.ru

Прогноз на сентябрь, который подготовит представителей разных знаков зодиака к сюрпризам в жизни, эксклюзивно для 5-tv.ru представила практикующий астролог с десятилетним стажем, таронумеролог, преподаватель Евразийского Астрологического института Анастасия Широкова. Эксперт отметила, что в ближнем космосе, то есть в нашей Солнечной системе, постоянно происходят интересные события. Но сентябрь 2021 года ознаменуется тем, что произойдет синхронная регрессия гендерных планет.

Астролог заметила, что самая интересная пара гендерных планет — это женская Венера и мужской Марс. Именно эти два небесных тела практически одновременно перейдут в другие знаки с потерей достоинства.

«Венера 11 сентября переходит в Скорпион, знак своего изгнания, а 16 сентября в чуждую для него область Весы войдет и Марс. Для людей это значит, что тема партнерских и любовных, в том числе сексуальных, отношений будет как никогда важной и актуальной», — объяснила предсказательница.

Этот период несет определенный дискомфорт: Венера окажется в обители Марса, а Марс — в знаке обители Венеры. Такое взаимное расположение, когда планеты находятся друг у друга в гостях и меняются обителями, домами, называется рецепцией.

«В нынешней транзитной ситуации есть один важный момент: Венера и Марс не только вместе оказываются в ущербном положении, они еще и обнаруживают взаимную рецепцию, которая помогает обеим планетам реализовать свои функции», — указала Широкова на особенность сентябрьского расположения планет.

Например, представьте себе, что вы пришли в гости к подруге, а она в это же время пришла в гости к вам. Вы обе ничего не знаете, что и где лежит в хозяйстве друг друга: не знаете, где взять продукты, чтобы приготовить еду или найти постельное белье или бытовую химию, а потому вынуждены решать все возникающие вопросы по телефону и быть постоянно на связи.

Астролог подсказывает, что наступает важное время для решения проблем в отношениях, но при этом неизбежно обострение конфликтов или прохождение через дискомфорт.

«У каждого из нас Венера и Марс в натальной карте имеют свои заложенные при рождении индивидуальные качества. Поэтому нельзя сказать, что абсолютно все люди столкнутся с проблемами, но то, что придется решать массу вопросов в плане отношений — это точно», — подытожила Анастасия Широкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, представители каких знаков зодиака способны с легкостью подавить других.

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Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

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