Вдова Кобзона затмила Валерию в неуместном наряде: «Необыкновенная красавица»

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Карина Исхакова
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Интернет-пользователям не понравился слишком сексуальный наряд певицы, в то же время они восхитились тем, как молодо выглядит 70-летная вдова покойного артиста.

Фото, видео: www.globallookpress / City News Moskva; Instagram @valeriya

Вдова Иосифа Кобзона 70-летняя Нинель Кобзон затмила певицу Валерию в неуместном наряде. Исполнительница хита «Часики» поделись на своей станице в Instagram фотографией с вдовой и детьми покойного народного артиста СССР.

Певица и ее муж продюсер Иосиф Пригожин посетили праздник в честь дня рождения мужа дочери Кобзона Юрия Раппопорта.

Центральное место на снимке занимает Нинель Кобзон. Она моментально приковывает к себе взгляды. Женщина, которой в этом году исполняется 71 год, выглядит как минимум лет на 20 моложе. А его пестрое клетчатое платье — одновременно и яркое, и сдержанное.

«Какая Нелли — необыкновенная красавица!»;

«Нелли Михайловна — прекрасна», — написали интернет-пользователи.

Instagram @valeriya

А вот откровенный наряд певицы Валерии пришелся не по нраву ее фолловерам. Знаменитость раскритиковали за слишком сексуальный образ. Исполнительница надела коричневый костюм, верх которого был весьма консервативный. А вот низ ее наряда оголяет бедра.

«В фонде имени Кобзона, и Валерия с таким разрезом на юбке? Как-то не прилично»;

«Все здорово, только оголенная ляшка Валерии — явно не к месту», — раскритиковали знаменитость юзеры.

Нинель и Иосиф Кобзон прожили в браке 47 лет. Исполнитель патриотических песен скончался в возрасте 80 лет в 2018 году. Ухудшение здоровья артиста началось еще в 2000-х. В 2005-м он перенес операцию по поводу рака простаты, в ходе которой получил серьезные осложнения: снижение иммунитета, тромб в легочных сосудах и сепсис правой почки.

Нинель была единственной женщиной в жизни Кобзона, подарившей ему наследников: сына Андрея и дочь Наталью. До встречи с ней, артист был женат дважды — три года прожил с певицей Вероникой Кругловой. Столько же продлился его брак с актрисой Людмилой Гурченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что должник вдовы Кобзона вернет ей 25 миллионов долларов элитными иномарками. Бизнесмен из Ставрополья занял деньги у Иосифа Кобзона много лет назад, но так и не вернул — стараниями артиста он сел в тюрьму на шесть лет за мошенничество.

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