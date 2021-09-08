Огненный Петух несет романтику: фэншуй-прогноз на сентябрь

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Ника Шумерская
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Гид по энергиям Наталья Межуева раскрыла особенности первого осеннего месяца, дав ценные советы по планированию личного и делового пространства.

Огненный Петух несет романтику: фэншуй-прогноз на сентябрь

Фото: Depositphotos / Aura

Начало сентября — отличное время для построения личных планов и выстраивания делового пространства в соответствии с мудростью Востока. Гид по энергиям Наталья Межуева рассказала, как использовать благоприятные обстоятельства для усиления своих замыслов.

7 сентября наступил период Огненного Петуха, несущего романтику: вся энергия этого китайского месяца будет пропитана амурными нотами. Мелодия любви особенно затронет тех, кто родился в год Крысы, Дракона и Обезьяны. ⠀

«Прекрасное время для налаживания отношений, расширения круга общения, бизнес-переговоров и прочей деятельности, в которой важна привлекательность», — акцентировала эксперт.

Для «Лошадок» сентябрь — прекрасный шанс встретить вторую половинку. Но не стоит ждать у моря погоды, будьте активнее, советует Наталья. Для повышения шансов лучше не сидеть дома, а запланировать свидания или походы места, где можно встретить свою любовь.

Аутсайдерами месяца будут считаться Кролики: им придется тяжелее всего. Причина — энергии сентября направлены против этого знака.

«Постарайтесь лишний раз не рисковать, не давать и не брать в долг, будьте осторожны за рулем», — предостерегла специалист по фэншуй.

Гармонизация пространства влияет на благополучие его обитателей, а потому эксперт советует заручиться поддержкой благоприятных энергий, обратив внимание на соответствующие области дома.

Неблагоприятными в сентябре являются два сектора: юго-восток и восток. Не стоит спать и работать не только в этих комнатах, но и в соответствующих секторах любого помещения.

Благоприятными секторами в сентябре будут: запад и северо-восток. Гид по фэншую советует находиться в расположенных в них пространствах как можно дольше.

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