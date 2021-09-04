Как домашние питомцы влияют на энергетику квартиры

Консультант фэншуй Екатерина Самарина убеждена в том, что домашние питомцы способны оказывать колоссальное влияние на энергетику в доме. Одни животные могут принести в жилище любовь и достаток, другие одарят хозяина мудростью и творческим вдохновением.

Например, специалист советует завести собачку, которая будет бегать из комнаты в комнату и разгонять негативную энергию. Кошка, в свою очередь, будет преобразовывать все плохое в хорошее. Она способна защищать хозяина от агрессии, направленной на него извне, а также исцелять.

По словам Екатерины Самариной, за благосостояние и высокие доходы в семье отвечают аквариумные рыбки. Оптимальное количество таких питомцев — девять штук. Аквариум следует размещать на севере, юго-западе и юго-востоке квартиры. Следует постоянно поддерживать в нем чистоту.

«Девять рыбок приносят богатство. Особенно, если восемь из них золотые, а одна — черная», — утверждает фэншуй-консультант.

Птицы в фэншуй связаны с творческими успехами и благосостоянием. Они даруют хозяину вдохновение. Экзотическая черепашка является символом мудрости, здоровья и долголетия. Если нет возможности завести настоящее животное, специалист советует купить хотя бы изображение или статуэтку черепахи.

Екатерина Самарина призывает внимательно следить за гигиеной своих питомцев. Она утверждает, что неприятный запах, которых может от них исходить, способен принести неприятности и болезни в квартиру.

«Часто вижу, что лоток домашних животных стоит на видном месте. Особенно плохо, когда его видно от входной двери или когда он расположен непосредственно у входа. Лучше таких моментов избегать. Также тщательно следите за запахом. Плохой запах является негативным, разрушающим фактором», — сказала эксперт.

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