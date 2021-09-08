Умер худевший на скорость участник «Жир-шоу» Никита Судницын

Молодой россиянин скончался после участия в экспериментальном YouTube-проекте о похудении. 25-летний Никита Судницын всегда мечтал быть стройным и накачанным. Как только удалось приблизиться к цели, случилась трагедия.

Покойный был участником «Жир-шоу», которое запустил основатель сети ресторанов японской кухни Александр Орлов. Он и сообщил о трагедии, опубликовав видеообращение. По задумке, в начале каждого сезона проекта фитнес-тренеры и диетологи отбирают полных людей и составляют им такие схемы питания и занятий, при которых в максимально короткие сроки уходят лишние килограммы.

Судницын исправно следовал правилам три месяца. За это время он похудел со 130 килограммов почти до 110. Но в какой-то момент все пошло не так. По сообщениям в СМИ, Никиту не радовал достигнутый результат. Ему хотелось, как и другому участнику шоу, сбросить 40 килограммов. От непосильных нагрузок его сердце, к сожалению, не выдержало.

«Со слов друзей, у Никиты в пятницу (3 сентября - Прим. ред.) было высокое давление. Ушел с работы в больницу, там его не оставили, дали таблетку и отправили домой. В субботу дважды вызывали скорую, врачи его не забирали, говорили, что все ок. Вечером стало хуже, мама отвезла в больницу, в реанимации остановилось сердце. Причина смерти — левожелудочковая недостаточность», — говорилось в официальном сообщении.

Орлов выразил соболезнования семье покойного и отметил, что готов оказать посильную финансовую помощь.

Instagram @nikitasudnitsin

Искать виновных в этой трагедии почти бесполезно. Участники проекта перед началом эксперимента подписывали договор, в котором значился важный пункт: все риски, связанные с резким похудением, они берут на себя. Получается, что Никита Судницын должен был сам регулировать степень нагрузок и не изматывать свой организм.

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