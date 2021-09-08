Чем запомнился погибший на учениях в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев

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Егор Измалкин
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Министр пытался спасти жизнь человеку, но его собственная оборвалась в 55 лет. Трагедия произошла в среду, 8 сентября.

Фото, видео: globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Тема:
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, член Совета безопасности генерал Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. 5-tv.ru рассказывает, чем запомнился государственный деятель.

Начало карьеры

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы служил по призыву на Северном флоте, затем закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987-го в течение трех лет служил в КГБ, работал в Центральном аппарате ФСБ России, где прошел путь от оперативного сотрудника до начальника регионального управления. Также с 1991 года служил в Федеральной службе охраны.

Рядом с президентом

С 2006 по 2015 год Зиничев работал в личной охране Службы безопасности президента России. Он сопровождал Владимира Путина на должностях главы государства и премьер-министра, был рядом в его рабочих поездках по стране. В 2013-м будущий министр проходил профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

globallookpress.com / Kremlin Pool

Служба в Калининградской области

С июня 2015 года по июль 2016-го Евгений Зиничев занимал пост начальника Управления ФСБ РФ по Калининградской области, а также посты заместителя председателя областной антитеррористической комиссии и зампредседателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе региона. С июля по октябрь 2016 года был врио губернатора, сменив на посту Николая Цуканова. В должности главы региона Зиничев проработал 70 дней.

Работа в ФСБ и МЧС

В ноябре 2016 года Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ РФ, а в 2018-м указом президента России Путина был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Тогда же получил звание генерал-полковника. Короткий срок он занимал пост исполняющего обязанности главы МЧС, а затем вновь восстановлен в должности начальника ведомства. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала армии. Министр был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

Как писал 5-tv.ru ранее, 8 сентября Евгений Зиничев погиб во время учений, спасая жизнь человека. У него остались жена и сын.

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