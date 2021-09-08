Последние кадры с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС Зиничевым

Последние кадры с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС России Евгением Зиничевым оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Утром в среду, 8 сентября, сообщалось, что Евгений Зиничев проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в городе. В рамках рабочего визита в Красноярский край глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с руководителем региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части.

Президенту России Владимиру Путину доложили о трагической гибели главы МЧС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в МЧС РФ.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске в среду, 8 сентября. Эту информацию подтвердили в ведомстве, уточнив, что он скончался при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Обстоятельства случившегося выясняются.