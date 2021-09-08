Чем известен погибший вместе с главой МЧС режиссер Александр Мельник

Погиб российский кинорежиссер и сценарист Александр Мельник. Это случилось во время военных учений в Норильске, куда он прибыл с главой МЧС Евгением Зиничевым для съемок фильма. 5-tv.ru рассказывает, чем запомнился деятель культуры.

Начало карьеры: инженер-гидролог и полярник

Александр Мельник родился в луганском поселке Червонопартизанск УССР в 1958 году. Высшее образование получил в Одесском гидрометеорологическом институте по специальности инженер-гидролог, после чего отправился служить в армию. Некоторое время он работал по специальности в тиксинском управлении гидрометслужбы на полярной станции в море Лаптевых, также принимал участие в гидрометеорологических экспедициях в бассейнах Тихого и Северного Ледовитого океанов. Позже решил сменить род деятельности и стать журналистом литератором.

Журналист и литератор

С 1984 года Мельник работал корреспондентом в газетах «Вечерний Кишинев» и «Советская Молдавия». Его перу принадлежит несколько пьес и книг «Безумное зеркало», «Горячее опробование». С 1992 по 1997 год занимал пост генерального директора издательства «Андреевский флаг». Кроме того, Мельник отличился как общественник — возглавлял Фонд Андрея Первозванного и Центр Национальной Славы России.

Работа в кино

В 2006 году Мельник решил снова поменять профессию и посвятить себя кино. Через два года вышел в свет его первый фильм-притча «Новая земля». В 2008 году на кинофестивале «Кинотавр» картина получила приз за лучшую операторскую работу. В 2014 году Мельник выпустил ремейк советского фильма 1978 года «Территория», основанный на реальных событиях и повествующий об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР. Обе ленты продюсировал сын Мельника — Антон. В планах у режиссера к 70-летию со дня открытия Удоканского медного месторождения были съемки документально-художественного фильма об истории забайкальского поселка.

Как писал 5-tv.ru ранее, Александр Мельник работал над учебным фильмом для МЧС в Норильске. На съемках также находился глава ведомства Евгений Зиничев. Вместе они стояли на краю обрыва, режиссер поскользнулся и сорвался в воду, а министр моментально бросился на помощь. В результате происшествия оба погибли.

Мельнику было 63 года. У него остались жена, трое детей и пятеро внуков.