Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Мельника
Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга в среду, 8 сентября, в Норильске. Ему было 55 лет.
Фото: ТАСС / Анна Майорова
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Об этом стало известно 5-tv.ru. Трагедия произошла в среду, 8 сентября, в Норильске во время межведомственных учений.
В Гильдии режиссеров России заявили 5-tv.ru, что пока не располагают информацией об участи Александра Мельника в учениях. Однако по нашим данным, режиссер, которого пытался спасти Евгений Зиничев, погиб.
В МЧС России в свою очередь сообщили, что Александр Мельник действительно находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Он прибыл в Норильск в качестве режиссера для выбора места съемок своего нового документального фильма, который был бы посвящен развитию Арктики и Северного морского пути.
По предварительной информации, когда Зиничев и Мельник стояли на краю обрыва, кинорежиссер поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС моментально бросился на помощь — он прыгнул в воду и разбился.
Александр Мельник — российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по таким фильмам, как «Новая Земля» и «Территория». Мельник — лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС РФ. Его сын Антон Мельник — продюсер, гендиректор кинокомпании «Андреевский флаг, член Союза кинематографистов РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизненном пути Евгения Зиничева, где он работал, служил и как занял пост главы МЧС России.
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