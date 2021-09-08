Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Мельника

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Алиса Маркова
Эксклюзив 5 690

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга в среду, 8 сентября, в Норильске. Ему было 55 лет.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Мельника

Фото: ТАСС / Анна Майорова

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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Об этом стало известно 5-tv.ru. Трагедия произошла в среду, 8 сентября, в Норильске во время межведомственных учений.

В Гильдии режиссеров России заявили 5-tv.ru, что пока не располагают информацией об участи Александра Мельника в учениях. Однако по нашим данным, режиссер, которого пытался спасти Евгений Зиничев, погиб.

В МЧС России в свою очередь сообщили, что Александр Мельник действительно находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Он прибыл в Норильск в качестве режиссера для выбора места съемок своего нового документального фильма, который был бы посвящен развитию Арктики и Северного морского пути.

По предварительной информации, когда Зиничев и Мельник стояли на краю обрыва, кинорежиссер поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС моментально бросился на помощь — он прыгнул в воду и разбился.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александр Мельник — российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по таким фильмам, как «Новая Земля» и «Территория». Мельник — лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС РФ. Его сын Антон Мельник — продюсер, гендиректор кинокомпании «Андреевский флаг, член Союза кинематографистов РФ.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизненном пути Евгения Зиничева, где он работал, служил и как занял пост главы МЧС России.

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