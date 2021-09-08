Тревожные звоночки: гинеколог назвала неочевидные симптомы рака шейки матки
Врач в беседе с 5-tv.ru рассказала о признаках вероятной онкологии у женщин, на которые следует обратить особое внимание.
Фото, видео: Depositphotos / focuspocusltd; 5-tv.ru
Самые опасные женские заболевания, часто встречающиеся в практике гинеколога-онколога — злокачественные образования репродуктивной системы. Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова специально для 5-tv.ru рассказала, в чем выражаются «звоночки» этих коварных заболеваний и когда необходимо срочно обращаться к врачу.
Самые распространенные злокачественные образования — рак шейки матки, рак тела матки и рак яичника. Любой онкологический процесс как в гинекологии, так и в общей практике, зачастую сложно распознать из-за отсутствия ярко выраженных хронических симптомов.
Рак шейки матки — наиболее часто встречающееся заболевание в репродуктивном возрасте, то есть возрасте 35-45 лет.
«Сложность диагностики заключается в том, что рак вызывает симптомы уже на распространенных стадиях, а на начальных стадиях, особенно на первой, устанавливается только на основании гистологического исследования — биопсии — и, по сути, никаких симптомов не вызывает», — прокомментировала доктор.
Наиболее частый симптом, на который врач рекомендует обязательно обращать внимание — это кровянистые выделения из половых путей. Однако практически любой женщине легко запутаться, потому что в этом возрасте у них еще есть регулярные ежемесячные потери крови — это менструация, а потому женщины редко обращают внимание на этот симптом. В таком случае, советует гинеколог, стоит присмотреться к дополнительным признакам рака шейки матки.
Что вас должно насторожить:
- появление кровянистых выделений после полового контакта;
- появление выделений с неприятным характерным запахом (в этом случае нужно обязательно обращаться к врачу);
- появление болей внизу живота;
- если боль отдает в поясницу;
- если боль отдает в поверхность бедра.
«Обозначенные боли в области таза — клинические симптомы того, что онкологический процесс может существовать и может захватывать ближайшую клетчатку и, соответственно, проходящие там нервы и сосуды», — объяснила онколог Ольга Смирнова.
Рак тела матки — это наиболее часто выявляемый диагноз у женщин в возрасте менопаузы, обычно его ставят после 60 лет.
«Здесь тоже основным симптомом являются кровянистые выделения с половых путей. Но, на счастье женщины, в этот период у нее уже никаких кровянистых выделений не бывает, поэтому женщины достаточно быстро обращаются к врачу и наиболее часто болезнь диагностируется на первой стадии заболевания», — рассказала врач-онколог.
В этом возрасте обязательным показанием для обращения к врачу считаются любые кровянистые выделения после того, как у вас полностью закончилась менструация: это уже не норма, поясняет специалист, добавив, что женщину насторожить также должны тянущие боли внизу живота.
Рак яичников является наиболее сложным в диагностике. Данный онкологический процесс возникает в яичниках чаще всего после 45 лет.
«Из-за отсутствия классических симптомов диагностировать рак яичников на ранних стадиях практически невозможно. Обнаруживают его в результате ультразвуковой диагностики, также постановка диагноза может стать случайной находкой после удаления кисты яичника», — призналась научный сотрудник исследовательского центра онкологии.
К слову, такой диагноз, как рак яичников, чаще всего выявляется на распространенных стадиях — второй и третьей.
Тревожными симптомами, по которым можно косвенно определить, что у вас рак яичников, являются:
- увеличение живота в объеме;
- явления, связанные с гастроэнтерологическим трактом;
- снижение аппетита;
- запоры;
- вздутие живота.
Зачастую пациенты, находящиеся в группе риска заболеваний яичников, в первую очередь обращаются именно к гастроэнтерологу. Если вдруг вы заметили у себя подобные жалобы, есть основания для того, чтобы незамедлительно показаться доктору и провести необходимые исследования для уточнения диагноза, подытожила гинеколог-онколог Ольга Смирнова.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ предрекли скорое исчезновение трех видов рака, в том числе онкологии шейки матки.
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