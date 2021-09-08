Тревожные звоночки: гинеколог назвала неочевидные симптомы рака шейки матки

Самые опасные женские заболевания, часто встречающиеся в практике гинеколога-онколога — злокачественные образования репродуктивной системы. Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова специально для 5-tv.ru рассказала, в чем выражаются «звоночки» этих коварных заболеваний и когда необходимо срочно обращаться к врачу.

Самые распространенные злокачественные образования — рак шейки матки, рак тела матки и рак яичника. Любой онкологический процесс как в гинекологии, так и в общей практике, зачастую сложно распознать из-за отсутствия ярко выраженных хронических симптомов.

Рак шейки матки — наиболее часто встречающееся заболевание в репродуктивном возрасте, то есть возрасте 35-45 лет.

«Сложность диагностики заключается в том, что рак вызывает симптомы уже на распространенных стадиях, а на начальных стадиях, особенно на первой, устанавливается только на основании гистологического исследования — биопсии — и, по сути, никаких симптомов не вызывает», — прокомментировала доктор.

Наиболее частый симптом, на который врач рекомендует обязательно обращать внимание — это кровянистые выделения из половых путей. Однако практически любой женщине легко запутаться, потому что в этом возрасте у них еще есть регулярные ежемесячные потери крови — это менструация, а потому женщины редко обращают внимание на этот симптом. В таком случае, советует гинеколог, стоит присмотреться к дополнительным признакам рака шейки матки.

Что вас должно насторожить:

появление кровянистых выделений после полового контакта;

появление выделений с неприятным характерным запахом (в этом случае нужно обязательно обращаться к врачу);

появление болей внизу живота;

если боль отдает в поясницу;

если боль отдает в поверхность бедра.

«Обозначенные боли в области таза — клинические симптомы того, что онкологический процесс может существовать и может захватывать ближайшую клетчатку и, соответственно, проходящие там нервы и сосуды», — объяснила онколог Ольга Смирнова.

Рак тела матки — это наиболее часто выявляемый диагноз у женщин в возрасте менопаузы, обычно его ставят после 60 лет.

«Здесь тоже основным симптомом являются кровянистые выделения с половых путей. Но, на счастье женщины, в этот период у нее уже никаких кровянистых выделений не бывает, поэтому женщины достаточно быстро обращаются к врачу и наиболее часто болезнь диагностируется на первой стадии заболевания», — рассказала врач-онколог.

В этом возрасте обязательным показанием для обращения к врачу считаются любые кровянистые выделения после того, как у вас полностью закончилась менструация: это уже не норма, поясняет специалист, добавив, что женщину насторожить также должны тянущие боли внизу живота.

Рак яичников является наиболее сложным в диагностике. Данный онкологический процесс возникает в яичниках чаще всего после 45 лет.

«Из-за отсутствия классических симптомов диагностировать рак яичников на ранних стадиях практически невозможно. Обнаруживают его в результате ультразвуковой диагностики, также постановка диагноза может стать случайной находкой после удаления кисты яичника», — призналась научный сотрудник исследовательского центра онкологии.

К слову, такой диагноз, как рак яичников, чаще всего выявляется на распространенных стадиях — второй и третьей.

Тревожными симптомами, по которым можно косвенно определить, что у вас рак яичников, являются:

увеличение живота в объеме;

явления, связанные с гастроэнтерологическим трактом;

снижение аппетита;

запоры;

вздутие живота.

Зачастую пациенты, находящиеся в группе риска заболеваний яичников, в первую очередь обращаются именно к гастроэнтерологу. Если вдруг вы заметили у себя подобные жалобы, есть основания для того, чтобы незамедлительно показаться доктору и провести необходимые исследования для уточнения диагноза, подытожила гинеколог-онколог Ольга Смирнова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ предрекли скорое исчезновение трех видов рака, в том числе онкологии шейки матки.