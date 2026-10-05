Две основные причины: онколог назвал причины рака желудка Кашпировского

Онколог Черемушкин связал особенности питания с риском рака как у Кашпировского

Курение и особенности питания могут способствовать развитию рака желудка. Об этом кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал aif.ru, комментируя сообщения о болезни телеведущего Анатолия Кашпировского.

«Есть две основные причины — курение и характер питания. Любители копченостей, острой жареной пищи — это группа риска по раку желудка. Эти продукты вызывают выраженное воспаление, которое в итоге может стать очагом развития онкологии», — объяснил врач.

Черемушкин также высказался о течении заболевания на четвертой стадии. По его оценке, ремиссия в таком случае практически невозможна. Эксперт охарактеризовал этот вид рака как слабо чувствительный к лечению и быстро распространяющийся.

О том, что 87-летний Кашпировский в последние месяцы боролся с раком желудка. О его смерти сообщил в личном блоге телеведущий Андрей Малахов.

Широкую известность Кашпировский получил благодаря телевизионным выступлениям конца 1980-х годов.

В 1989 году вышли его «Сеансы здоровья», во время которых психотерапевт заявлял о возможности воздействовать на самочувствие зрителей на расстоянии. С 2020 года он проводил так называемые оздоровительные сеансы на собственном YouTube-канале.

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