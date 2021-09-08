Видео больницы, куда доставили главу МЧС Зиничева и режиссера Мельника

Корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев показал видео больницы, куда доставили главу МЧС РФ Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника. Министр по чрезвычайным ситуациям пытался спасти упавшего с обрыва деятеля культуры в Норильске. ЧП произошло 8 сентября. Оба погибли.

«После происшествия министра МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника доставили в межрайонную норильскую больницу. Но спасти никого не удалось. Это та самая больница, где за несколько часов до этого в рамках учений отрабатывали действия во время крупного пожара», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев.

Днем в среду, 8 сентября, в МЧС сообщили о трагической гибели министра в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. В ведомстве подтвердили, что Евгений Зиничев погиб, спасая известного режиссера Александра Мельника. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего министра.

По предварительной информации, когда Зиничев и Мельник стояли на краю обрыва, кинорежиссер поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС моментально бросился на помощь — он прыгнул в воду и разбился.

Евгений Зиничев занял пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2018 году. Прежде он руководил Калининградской областью.

Александр Мельник — российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по таким фильмам, как «Новая Земля» и «Территория». Мельник — лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС РФ. Его сын Антон Мельник — продюсер, гендиректор кинокомпании «Андреевский флаг, член Союза кинематографистов РФ.

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