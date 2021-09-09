🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Порой в это трудно поверить, но время действительно обладает силой исцеления душевных ран. Вы и сами не раз в этом убеждались и понимали, что добрая порция терпения всегда вознаграждается достойно. Сегодня вам нельзя копаться в прошлом, осуждать себя за неверные решения, за ошибки и упущения. Лучше наоборот — поблагодарить мудрую Вселенную за ее уроки и поверить, что мироздание желает вам только добра. Стоит только утвердиться в этом позитивном взгляде на жизнь, как вы заметите «отдачу». Примиритесь со своими провалами, они случаются у каждого, и за ними непременно следуют радость и успокоение. Нужно лишь в это верить.

В ближайшие дни ваш подход к жизни должен быть ориентированным на активные действия. Ищите способы стать более продуктивными, испытать радость, не отказывайтесь от новых знакомств, принимайте приглашения. Судьба уготовила вам массу приятных сюрпризов, главное сейчас — быть внимательными и не упускать шанс проявить себя. Особенно актуально это, конечно, в профессиональной сфере. Вероятно, вскоре вы подниметесь на новый уровень в карьере. Также большую пользу на этой неделе принесут путешествия — наполнят силой, подарят массу замечательных впечатлений.

Большинство из нас склонны ждать вознаграждения за проделанную работу , услугу, поддержку, внимание. Не получая оного, мы разочаровываемся, ощущаем эмоциональный дисбаланс, начинаем обвинять окружающих! Пора изменить свой подход к этому вопросу, Тельцы. Погружаясь в негативные мысли, вы наносите ущерб только собственной душе, не забывайте. Попробуйте порадоваться не в момент, когда вас благодарят, а когда оппонент получает необходимую помощь, избегая проблем и несчастий. Приумножайте добро в мире без расчета на выгоду — так оно скорее вернется к вам благостными дарами Вселенной .

Сердце ваше неспокойно, оно требует активности, революционных свершений и громких слов. В этих желаниях нет ничего предосудительного, однако сейчас не самое подходящее время для поспешных действий. Не стоит спешить в вопросах отношений с партнером или человеком, который очень нравится, форсировать события, заводить серьезные разговоры, так как велик риск совершить фатальную ошибку. Пока не сделали шаг, подумайте о результате, на который рассчитываете — верную ли вы выбрали тактику? Остановившись на секунду, вы можете обнаружить значительные прорехи в плане.

Важные жизненные решения сегодня лучше не принимать, отложите их на другое время. Лучше посвятите время планированию, проанализируйте былые успехи и неудачи, наметьте шаги на пути к поставленной цели. Старайтесь мыслить предельно объективно и учитывать все возможные риски.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 сентября, растущая Луна в знаке Весы благоприятствует новым знакомствам, продуктивному и приятному общению с партнерами по браку и бизнесу, приему гостей в своем доме. День также полон вдохновения, которое почувствуют профессионалы из области искусства, а также юристы, социологи и психологи.

♌ Лев

Пора разогнать темные тучи печали, милые Львы. Пришло время преобразовать боль в исцеляющие вибрации радости и любви. Когда душа тоскует, ей можно помочь, хоть весь мир и видится серым и унылым. Итак, вы достаточно предавались унынию, теперь пришло время взять себя в руки и отнестись к драмам прошлого как к успешно пройденным испытаниям. Все они сделали вас лучше — сильнее, мудрее, добрее к чужим бедам. Поблагодарите высшие силы за этот дар и бесстрашно шагайте дальше своей дорогой.

Космический совет: превратите свою боль в благодарность за полученный жизненный опыт.

♍ Дева

Дев ожидает множество сюрпризов в романтических отношениях. Это может быть неожиданная радость, раскрытая тайна, важный разговор, проявление инициативы со стороны возлюбленного. Что угодно! Одно вам нужно знать наверняка — тихо плыть по течению и наслаждаться спокойствием в ближайшее время не получится. Так что лучше смиритесь с неминуемыми переменами, заранее согласитесь на любые испытания судьбы и действуйте по обстоятельствам. А чтобы вам было легче расслабиться, откроем секрет — все ожидающие вас сюрпризы подарят полезный опыт и пойдут вам на пользу!

Космический совет: не сопротивляйтесь происходящему, все это — на благо!

♎ Весы

Весы — главные везунчики этого дня. Сегодня весь мир, кажется, решил поработать на благо представителей этого знака. На вашем пути будут появляться нужные люди, результаты творческой и профессиональной работы обязательно порадуют. Но не теряйте голову! Именно в такие периоды важно оставаться предельно внимательными, чтобы не упустить лучшую из возможностей. Также Весам стоит обратить внимание на близких и соратников, оценить их поддержку и помощь, воздать благодарность каждому.

Космический совет: для вас начинается этап бесконечных возможностей — не упустите свой шанс!

♏ Скорпион

Для Скорпионов решающим сегодня будет выбор окружения, как в личной жизни, так и на работе. В ближайшее время вам будет трудно действовать в одиночку, придется обращаться за помощью или советам к ближним. Так вот постарайтесь трезво оценивать людей, с которыми имеете дело, не забывать верных спутников и единомышленников, а главное — говорить спасибо каждому благодетелю. Думайте дважды прежде чем пускаться в авантюры, проявляйте здоровый скептицизм во всем. Осторожность сейчас не будет лишней — она вам просто необходима.

Космический совет: если с умом выберете соратников, преуспеете в любом начинании.

♐ Стрелец

Ваша жизнь — это живое доказательство вашей способности созидать вместе со Вселенной и творить чудеса. Что сейчас может вызывать беспокойство, так это ваши отношения с некоторыми людьми, причем и близкими, и новыми знакомыми. Не рассчитывайте, что другие будут смотреть на вещи и события вашими глазами в ближайшие дни. Примите окружающих такими, какие они есть, с недостатками и достоинствами, отпустив нереалистичные ожидания. Помните и тот безусловный факт, что угодить каждому, в том числе и вам, просто невозможно.

Космический совет: откажитесь от завышенных ожиданий.

♑ Козерог Хороший день во всех отношениях. Особенно тщательно Вселенная будет оберегать сегодня ваши отношения с возлюбленным. Вы очень поможете ей, если не станете таить обиды и стесняться собственных желаний. Высшие силы призывают к смелости! Ничего не скрывайте и будьте предельно честны с партнером. Никто не расскажет о вас лучше, чем вы сами. Но не забудьте проявить и ответное внимание к близкому человеку: слушайте его, обсуждайте шероховатости в отношениях, ищите способы уладить возникающие конфликты. Вовлеченность и готовность действовать станут вам сегодня лучшими друзьями. Космический совет: не бойтесь смело заявлять о своих желаниях и потребностях в отношениях.

♒ Водолей

Дело в том, что, когда вы хороший и мягкий человек, люди ждут, что в любой ситуации вы таким и останетесь. И когда вы решаете отстаивать собственные взгляды на мир, окружающие удивляются, раздражаются, пытаются вас подавить. Не позволяйте этого никому, если вопрос является для вас принципиальным. Сейчас не время для уступок из вежливости и желания сохранить образ душки. Наступил момент, когда от вашей настойчивости, Водолеи, напрямую зависит будущее.

Космический совет: возможны ситуации, в которых придется отстаивать свою позицию. Будьте тверды.

♊ Рыбы

Легко счесть себя некрасивой, если сравнивать свою внешность с подиумными образами Хайди Клум в ее лучшие годы. Легко решить, что провалил карьеру, если считать деньги Билла Гейтса. Но это не только не эффективно, но и в корне неразумно. Вдохновляться чьим-то успехом не зазорно, а вот принижать себя за то, что не сделал еще больше — абсурдно! Прекратите, Рыбы! Чтобы снова стать на ноги, возьмите паузу, проанализируйте свой опыт, освежите в памяти цели и алгоритмы их достижения, после чего просто продолжайте работать. Чуть больше любви к себе и уверенности — и все получится!

Космический совет: не сравнивайте свои достижения с чужими, ищите собственный путь к успеху.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака.