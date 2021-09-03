Рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 165

Провидец Игорь Вечерский предупреждает: грядущий период будет сложным, однако и приятных сюрпризов ожидается немало!

Фото, видео: Depositphotos / Samiramay; 5-tv.ru

Издревле считалось, что руны обладают магическим свойством. Они предостерегают людей от совершения фатальных ошибок и указывают истинный путь в запутанных ситуациях. Какой будет неделя с 6 по 12 сентября, на какую сферу обратить внимание и как вести себя с окружающими — подробно рассказал провидец Игорь Вечерский.

Овен

Перевернутая беркана, эйваз и уруз намекают на то, что пора исправлять ошибки прошлого. Дела на грядущей неделе будут идти легко. Представится возможность даже воплотить в реальность заветную мечту. Важно не тушеваться перед проблемами и смело смотреть правде в глаза.

Телец

Соуло, перевернутая райдо и тейваз предостерегают от участия в сомнительных авантюрах. Лучше всего заняться бытовыми вопросами и уделить внимание саморазвитию. Если есть желание реализовать себя в какой-либо области, стоит собраться с духом — работа предстоит немалая.

Близнецы

Альгиз, перто и дагаз указывают на период спокойствия. С делами не стоит спешить, как и принимать каких-либо важных решений. Сейчас особенно важно плыть по течению. Только так сможете добиться успеха. Верьте в себя.

Рак

Манназ, соуло и гебо намекают на перемены в личной жизни. Есть шанс встретить любовь или окунуться в пучину страсти со старым партнером. На грядущей неделе важно не прятать эмоций и прямо говорить о всех своих желаниях.

Лев

Наутиз, йера и перевернутый тейваз не сулят ничего хорошего в деловой сфере. Не исключено, что всю грядущую неделю вы будете решать споры и заниматься кропотливой работой с бумагами. Впадать в депрессию не стоит. Воспринимайте этот период как возможность все переосмыслить.

Дева

Кено, ансуз и соуло говорят о том, что вам придется все и всех контролировать на неделе с 6 по 12 сентября. Важно тщательно анализировать полученную информацию и собирать данные об окружающих. Не исключено, что появится возможность улучшить свой социальный статус.

Весы

Иса, йера и альгиз предупреждают: грядут перемены на работе. С одной стороны следующая неделя — период затишья. С другой — время, когда можно круто изменить свою судьбу. Появится масса шансов заработать хорошие деньги и закрепиться в новом статусе. Упускать возможности нельзя ни в коем случае.

Скорпион

Уруз, перевернутая вуньо и дагаз говорят о том, что энергия, которой вы обладаете, не самым лучшим образом отразится на положении дел. В любом случае важно мыслить позитивно и стараться избегать конфликтов. Возможно, придется поступиться некоторыми желаниями, чтобы достичь сверхцели.

Стрелец

Перто, иса и вуньо намекают на то, что давно пора обратить внимание на личную жизнь. На грядущей неделе будет хорошо заняться обустройством собственного гнездышка, определиться с целями и желаниями, приоритетами. Помните: не только хорошая работа залог счастья.

Козерог

Перевернутая беркана, перевернутая вуньо и эваз предостерегают: на грядущей неделе ни на кого нельзя надеяться. Люди будут вести себя максимально безответственно. К счастью, это временно. Однако для вас это хорошая проверка на прочность. Цените полученный опыт. Велика вероятность познакомиться с человеком, который определит всю дальнейшую судьбу.

Водолей

Лагуз, кено и эйваз предсказывают приятные перемены. Дела будут идти по лучшему сценарию. Не исключены продвижение по карьерной лестнице и победы на личной фронте. При этом важно помнить о том, что нельзя ввязываться в ссоры и ставить себя выше окружающих. Скромность украшает.

Рыбы

Соуло, йера и перевернутая кено подчеркивают: вы, хоть и властный человек, не можете контролировать все. В общем-то это и не нужно — уж слишком много энергии отнимает. На грядущей неделе важно сконцентрироваться на истинных желаниях и, принимая любые решения, слушать интуицию. Тогда все будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на сентябрь 2021 года.

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Рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака

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