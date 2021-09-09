Помолодевшая до неузнаваемости Пугачева сходила в кино вместе с Галкиным

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Карина Исхакова
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Звездная чета посетила закрытую премьеру сериала «Вертинсикй». Лента рассказывает о жизни великого артиста, исполняющего грустные песни в печальном образе Пьеро.

Помолодевшая до неузнаваемости Пугачева сходила в кино вместе с Галкиным

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе со своим супругом юмористом Максимом Галкиным пришла на закрытую премьеру сериала «Вертинский». Певица в последнее время редко посещает светские мероприятия, предпочитая проводить время с детьми и внучкой в своем замке в поселке Грязь. Но пропустить премьеру сериала в кинотеатре «Художественный» про своего любимого актера Алла Пугачева не могла.

Примадонна вместе с супругом не прятались от камер, а скорее даже наоборот — позировали. Пугачева, которой в этом году исполнилось 72 года, выглядит очень молодо и свежо. Алла Борисовна для посещения премьеры сериала выбрала элегантный костюм. Черный трикотажный верх она подпоясала широким ремнем с большой пряжкой, образ дополнил серый пиджак в белую полоску. Макияж исполнительница выбрала очень легкий: коричневый мерцающий блеск на губах и тени в тон, подчеркивающие голубые глаза.

На премьере «Вертинского» Алла Пугачева и Максим Галкин были не единственными звездными гостями. Так предпоказ «Вертинского» посетили режиссер Федор Бондарчук вместе с супругой Паулиной Андреевой. Актриса исполнила в сериале роль легенды немого кино Веры Холодной. По сюжету у ее героини был непродолжительный, но страстный роман с Вертинским.

Главную роль в сериале исполнил актер Алексей Филимонов. В ленте, конечно, звучали хиты Вертинского. Оригинальные фонограммы использовать не стали, хиты покойного маэстро исполнил Филимонов, сообщает сайт KP.RU. Зрителям пришлись по нраву вокальные данные Филимонова, кто-то из пришедших на премьеру даже прослезился.

Сериал, посвященный великому актеру, снял Первый канал. Уже этой осенью он выйдет в телевизионный эфир. Первые серии «Вертинского» повествуют о молодом человеке ведущем праздный образ жизни. Он пристрастился к кокаину, который в те времена выпускался в аптеках по рецепту как обезболивающее. Однако жизнь Вертинского круто меняется. Он видит все ужасы Первой мировой войны, помогая в санитарном поезде. Затем он ощущает большевистский террор после Октябрьской революции 1917 года. Поняв суровость мира, Вертинский начинает писать песни, которые после исполняет в образе печального Пьеро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пришедшую на закрытую премьеру сериала об отце Анастасию Вертинскую заподозрили в новой пластике. На лице звезды советского кино ни одной морщины в 76 лет.

Помолодевшая до неузнаваемости Пугачева сходила в кино вместе с Галкиным

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ТАСС / Карпухин Сергей

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ТАСС / Карпухин Сергей

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ТАСС / Карпухин Сергей

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