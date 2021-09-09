Анастасию Вертинскую заподозрили в новой пластике: ни одной морщины в 76 лет

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская, а точнее ее чересчур гладкая для 76 лет кожа, стала предметом бурного обсуждения в светских кругах после премьеры сериала режиссера Авдотьи Смирновой «Вертинский». Картина посвящена жизни легендарного отца актрисы — композитора, певца и актера Александра Вертинского. Звезда фильмов «Человек-амфибия» и «Алые паруса» крайне редко появляется на публике, но событие в честь знаменитого папы пропустить не смогла.

Премьера состоялась в Москве, в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин, телеведущая Ксения Собчак с супругом-режиссером Константином Богомоловым и другие. Безусловно, все с нетерпением ждали появления наследницы Вертинского. Но увидев ее, были поражены.

ТАСС / Карпухин Сергей

Анастасия Вертинская никогда не обсуждала с прессой эксперименты со своей внешностью, а они, по мнению экспертов, определенно имели место. В артистке сегодня невозможно узнать главную красавицу советского кино, все черты ее лица изменились. Очевидно, не все мастера красоты, работавшие с актрисой, были достаточно профессиональны. Теперь лицо Вертинской выглядит припухшим, будто замороженным из-за невыразительной мимики, а контур губ практически отсутствует.

Поклонники полагают, что накануне премьеры картины об отце, актриса либо решила сделать пару уколов ботокса, любо легла под нож хирургов. Беседуя с журналистами, сама Вертинская предпочла говорить исключительно о сериале, прославленном папе и отношениях с ним и сестрой-коллегой Марианной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого Олег Ефремов винил в своем неудачном романе с Анастасией Вертинской.