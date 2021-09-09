Зануда или «душнила»: как понять какой тип человека отравляет вам жизнь

Некомфортно общаться с человеком, но вы не понимаете, почему? Возможно перед вами так называемый «душнила». Что это за люди, специально для 5-tv.ru объяснила психолог Наталья Бобкова.

Признаки душного человека

Если вы находитесь в обществе душного человека, вам становится некомфортно, хочется сбежать куда угодно, только бы не быть рядом с этим человеком. В разговоре «душнила» переводит разговор на темы, которые интересуют только его. А его интересуют беседы только негативного характера.

«Поговорить о том, какое у него плохое здоровье, какая у него плохая жизнь, какая несправедливая, какое несправедливое у нас государство и так далее. Он любит обсуждать только негативные вопросы. А негативные вопросы есть у каждого в жизни. Выслушивать другого человека по кругу много лет — никому не интересно», — рассказала психолог Наталья Бобкова.

Также душные люди любят навязывать свою точку зрения. Причем они делают это, даже когда их мнения никто не спрашивает!

«Он считает, что его точка зрения, только она самая верная и справедливая. Например, он узнает, что что-то произошло в вашей жизни, он обязательно подойдет и выскажет свое мнение по этому поводу и будет стараться навязать свое мнение», — говорит Наталья Бобкова.

Если вы попытаетесь остановить такого человека и скажете, что не нужно этого делать, то он все равно не остановится. Для «душнил» есть только одна правда — их собственная.

Чем душный человек отличается от зануды?

Часто душных людей путают с занудами. Но это два разных типа.

«Зануды любят, когда все идет по порядку. Например, кружечка к кружечке, ручки повернуты в определенную сторону и это правило должны соблюдать абсолютно все: от родственников и до его ближнего окружения. Душный человек будет в обязательном порядке навязывать вам свою жизненную позицию», — объясняет Наталья Бобкова.

А не считают ли вас «душнилой»? Пройдите тест 5-tv.ru и узнайте.