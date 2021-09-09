Рыдающая на похоронах дочь Краснова попросила всех простить ее отца: «Он не со зла»

Сотни человек собрались проводить в последний путь известного сценографа и художника Бориса Краснова. На похороны прибыли знаменитости отечественного шоу-бизнеса, в том числе, Алла Пугачева. Она несколько раз называла Краснова своим любимым постановщиком шоу. Вместе они работали над многими проектами.

Перед собравшимися речь произнесла дочь Бориса Краснова — Дарина. Девушка не смогла сдержать слез. Она поблагодарила всех, кто пришел и попросила прощения за отца:

«Он был очень ярким, он был звездой, он был талантом, новатором своего времени. И я иногда думаю, что он еще мог сделать, если бы жизнь не распорядилась так жестоко. Он такого не заслужил. Он был хорошим человеком. И очень прошу всех людей, если он кого-то, когда-то обидел — у него был непростой характер, и человек он был непростой, творческий — простите его! Он не со зла… Простите, если сможете, чтобы он мог спать спокойно».

Ранее 29-летняя Дарина Краснова опубликовала трогательный пост со словами прощания в Instagram. Девушка написала, что хотела бы другой судьбы для своего отца, и выразила надежду, что он сможет гордиться ею.

«Я очень надеюсь, что ты смог мной гордиться хоть немного, и будешь продолжать это делать, наблюдая сверху. Пусть каждая капля пота, которую ты пролил, пытаясь содержать нашу семью, станет для тебя рекой в раю».

Instagram @dorakrsnva

В комментариях к посту Дарину Краснову поддержали родственники и друзья:

«Борис Аркадьевич очень гордился тобой… И спасибо, что ты — самая достойная дочь, которую можно иметь, за то, что так крепко держишь яркую, честную репутацию великого и прекрасного Краснова».

«Потрясающий отец и… невероятной красоты души человек. Светлая память! Он определенно гордится тобой и делился своим опытом и мудростью», — написали в комментариях».

Борис Краснов — известный сценограф, постановщик шоу и художник. За свою творческую карьеру он принял участие в более чем трех с половиной тысячах проектов: работал над концертами, конкурсами, делал выставки, ставил номера. В 2010-м Краснова назвали одним из шести лучших выставочных дизайнеров в мире.

Краснов умер 7 сентября в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. В госпиталь он поступил с повторным острым нарушением мозгового кровообращения.