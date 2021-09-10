Мина замедленного действия: как регулярный просмотр фильмов ужасов может ударить по психике

Жанр ужасы или хоррор — один из самых популярных в кинематографе. Люди с удовольствием идут на сеансы таких фильмов и пересматривают любимые «страшилки» дома. Их цепляет не только интригующий сюжет, но и тяжелая музыка, которая звучит там. Специально для 5-tv.ru психолог Элена Гамаюн рассказала о причинах популярности фильмов ужасов.

Каждый человек приходит на фильмы в этом жанре преследуя собственные интересы. Кто-то хочет просто отвлечься от повседневных проблем и переключиться на что-то другое. Кто-то желает испытать ощущение адреналина. А кто-то чувствует подавленные страх и эмоции, выбрасывая их во время просмотра фильма и меняя свое эмоциональное состояние.

«Адреналин, конечно, бодрит и дает состояние нервного возбуждения, что нравится многим зрителям. Но просмотр таких фильмов очень плохо влияет на человеческую психику», — предупредила Элена Гамаюн.

Человек, испытывающий психологические проблемы, уставший от жизненных неурядиц, имеющий подавленные страхи — это именно тот зритель, который смотрит фильмы в жанре хоррор. Психолог не отрицает, что такие картины могут смотреть и психически здоровые люди, но не часто. Эта категория зрителей может посмотреть ужасы пару-тройку раз, но не более. Жанр не вызовет интерес и тягу к дальнейшему просмотру подобных фильмов.

«Психологи не рекомендуют смотреть фильмы ужасов, потому что триггеры, которые могут сработать во время просмотра, способны в дальнейшем принести человеку массу неприятностей», — объяснила специалист.

В качестве примера Элена Гамаюн привела случай, когда у женщины через полгода после просмотра фильма ужасов проявился страх мертвых животных. Она была вынуждена пройти долгую психологическую терапию, чтобы избавиться от этого навязчивого страха. Именно поэтому психолог не советует смотреть хорроры ни детям, ни взрослым. В качестве источника адреналина Гамаюн советует позитивные фильмы, сюжет которых способен наполнить зрителя бурными положительными эмоциями:

«Позитивные установки всегда помогают в жизни, а фильмы ужасов не всегда заканчиваются хорошо».

Психолог также отметила, что кроме триггеров, после просмотра ужасов могут сниться кошмары.

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