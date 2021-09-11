В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при взрыве газа в доме под Липецком

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Игорь Рязов
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Ранее сообщалось о шести пострадавших и трех погибших в результате ЧП в поселке Солидарность. Теперь цифры изменились.

Фото, видео: Telegram @lipobl, 5-tv.ru

Восемь человек пострадали и двое погибли в результате взрыва газа и последующего частичного обрушения жилого дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Василий Разумнов.

«Пострадали восемь человек, из них два человека погибли, к сожалению. Пятеро госпитализированы в районную больницу. <…> По имеющейся информации, под завалами находится мужчина, ведутся поисковые работы», — сказал Разумнов.

Он также сообщил о том, сколько человек сейчас разбирают завалы после обрушения подъезда в двухэтажном 16-квартином доме под Липецком.

«Всего на ликвидацию последствий взрыва задействованы 256 человек личного состава и 58 единиц техники. От МЧС — 100 человек и 15 единиц техники. Сил и средств достаточно», — заявил начальник ГУ МЧС по Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме под Липецком погибли три человека — две женщины и ребенок. Также говорилось о шести пострадавших. В МЧС эти сведения не подтверждали.

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