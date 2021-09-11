Москвич изнасиловал шваброй и забил до смерти свою подругу
| Алиса Маркова Криминал 1 021
Подозреваемый в убийстве уже задержан. По факту зверского преступления возбуждено уголовное дело.
Фото: Depositphotos / lofilolo
35-летний житель Москвы жестоко убил свою подругу. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, мужчина изнасиловал черенком швабры и забил до смерти свою подругу. У погибшей 31-летней женщины были диагностированы перелом челюсти и разрывы на половых органах.
Расправа над женщиной произошла 9 сентября, в настоящий момент подозреваемый в чудовищном убийстве задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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