Москвич изнасиловал шваброй и забил до смерти свою подругу

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Алиса Маркова
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Подозреваемый в убийстве уже задержан. По факту зверского преступления возбуждено уголовное дело.

Москвич изнасиловал шваброй и забил до смерти свою подругу

Фото: Depositphotos / lofilolo

35-летний житель Москвы жестоко убил свою подругу. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, мужчина изнасиловал черенком швабры и забил до смерти свою подругу. У погибшей 31-летней женщины были диагностированы перелом челюсти и разрывы на половых органах.

Расправа над женщиной произошла 9 сентября, в настоящий момент подозреваемый в чудовищном убийстве задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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