«Многому научился»: Розенбаум вспомнил, как работал на лесозаготовках

Розенбаум в студенчестве работал на лесозаготовках

Народный артист России Александр Розенбаум вспомнил, как в студенческие годы работал на лесозаготовках. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

По словам артиста, работа среди лесорубов дала ему важный жизненный опыт.

«У простых людей, у дровосеков, у лесорубов я очень многому научился, когда валил лес в студенчестве», — сказал Розенбаум.

Он отметил, что именно тогда привык спокойно относиться к тяжелому труду и выполнять свою работу независимо от обстоятельств.

«Я научился делать свою работу, не бояться ее в разные, так сказать, моменты», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум рассказал о скромном детстве в коммунальной квартире. По словам артиста, его родители работали врачами: мать — гинекологом, отец — урологом. Семья жила небогато, однако в доме всегда были порядок и достаток в самом необходимом.

Певец вспомнил, что деликатесы появлялись в основном по праздникам. В частности, мать заворачивала зеленые бананы в газету и оставляла их дозревать. Розенбаум отметил, что родители много трудились и с детства прививали ему такое же отношение к работе.

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