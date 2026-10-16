«Многому научился»: Розенбаум вспомнил, как работал на лесозаготовках

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

По словам музыканта, именно тяжелый физический труд научил его не бояться своего дела.

Фото, видео: Ходзицкий Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Розенбаум в студенчестве работал на лесозаготовках

Народный артист России Александр Розенбаум вспомнил, как в студенческие годы работал на лесозаготовках. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

По словам артиста, работа среди лесорубов дала ему важный жизненный опыт.

«У простых людей, у дровосеков, у лесорубов я очень многому научился, когда валил лес в студенчестве», — сказал Розенбаум.

Он отметил, что именно тогда привык спокойно относиться к тяжелому труду и выполнять свою работу независимо от обстоятельств.

«Я научился делать свою работу, не бояться ее в разные, так сказать, моменты», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум рассказал о скромном детстве в коммунальной квартире. По словам артиста, его родители работали врачами: мать — гинекологом, отец — урологом. Семья жила небогато, однако в доме всегда были порядок и достаток в самом необходимом.

Певец вспомнил, что деликатесы появлялись в основном по праздникам. В частности, мать заворачивала зеленые бананы в газету и оставляла их дозревать. Розенбаум отметил, что родители много трудились и с детства прививали ему такое же отношение к работе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Мастер-класс от Лукашенко: президент РБ показал приемы рукопашной борьбы
19:31
Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV: главные итоги беседы
19:26
«Решается успешно»: Путин о создании зоны безопасность на границе с Украиной
19:19
«Многому научился»: Розенбаум вспомнил, как работал на лесозаготовках
19:08
Путин отметил рост темпов продвижения российских войск
19:03
Отмененный тур Akmal' обернулся судебным иском на 3,5 миллиона рублей

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд
«Свободен»: SHAMAN раскрыл секрет исчезнувшего обручального кольца
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео