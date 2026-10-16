Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV: главные итоги беседы

Путин обсудил с Папой Римский урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Как сообщили в Кремле, беседа прошла в конструктивном и взаимноуважительном ключе.

Одной из главных тем стала ситуация вокруг Украины. Путин поблагодарил Понтифика за готовность содействовать урегулированию конфликта и усилия на гуманитарном направлении.

Лев XIV выразил обеспокоенность положением мирных жителей Алешек Херсонской области и призвал к перемирию. Российский президент дал разъяснения об ответственности Киева за сложившуюся ситуацию в городе гуманитарную обстановку. Он также поддержал намерение Ватикана содействовать обеспечению безопасности населения и организации поставок жизненно важных грузов. Стороны договорились взаимодействовать в этом направлении.

Кроме того, Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, а также защите христианских святынь в разных регионах мира. Участники разговора подчеркнули заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

В завершении беседы российский лидер пожелал понтифику здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у 71-летнего Папы Римского Льва XIV диагностировали рак. Вчера ему удалили нижнюю долю правого легкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС