Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV: главные итоги беседы

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Они обсудили дальнейшее сотрудничество России с Ватиканом, а также ряд других вопросов.

Путин и Папа Римский провели телефонный разговор

Фото: © Getty Images/Mondadori Portfolio / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин обсудил с Папой Римский урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Как сообщили в Кремле, беседа прошла в конструктивном и взаимноуважительном ключе.

Одной из главных тем стала ситуация вокруг Украины. Путин поблагодарил Понтифика за готовность содействовать урегулированию конфликта и усилия на гуманитарном направлении.

Лев XIV выразил обеспокоенность положением мирных жителей Алешек Херсонской области и призвал к перемирию. Российский президент дал разъяснения об ответственности Киева за сложившуюся ситуацию в городе гуманитарную обстановку. Он также поддержал намерение Ватикана содействовать обеспечению безопасности населения и организации поставок жизненно важных грузов. Стороны договорились взаимодействовать в этом направлении.

Кроме того, Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, а также защите христианских святынь в разных регионах мира. Участники разговора подчеркнули заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

В завершении беседы российский лидер пожелал понтифику здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у 71-летнего Папы Римского Льва XIV диагностировали рак. Вчера ему удалили нижнюю долю правого легкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Мастер-класс от Лукашенко: президент РБ показал приемы рукопашной борьбы
19:31
Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV: главные итоги беседы
19:26
«Решается успешно»: Путин о создании зоны безопасность на границе с Украиной
19:19
«Многому научился»: Розенбаум вспомнил, как работал на лесозаготовках
19:08
Путин отметил рост темпов продвижения российских войск
19:03
Отмененный тур Akmal' обернулся судебным иском на 3,5 миллиона рублей

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд
«Свободен»: SHAMAN раскрыл секрет исчезнувшего обручального кольца
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео