«Пошел отек легких»: агент Гулбиса уточнила причину смерти актера

Агент актера Ростислава Гулбиса, скоропостижно скончавшегося 29 июня на 33-м году жизни, уточнила причину его смерти.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Екатерина Гольцман.

Ранее она со ссылкой на девушку актера сообщила, что причиной смерти Гулбиса стал приступ панкреатита. По ее словам, такие приступы периодически мучили молодого человека, при этом алкоголь, как причину болезни, агент категорически отвергла.

Коллега Гулбиса по сериалу «Полицейский с Рублевки» Роман Попов предположил, что актер скончался вовсе не от панкреатита. По его словам, у Гулбиса были проблемы с почками, и причиной смерти могла стать именно острая почечная недостаточность.

Попов также сообщил, что незадолго до кончины Гулбис был госпитализирован в одну из костромских больниц с серьезным приступом. В качестве одной из версий гибели коллеги актер назвал врачебную ошибку, отметив, что такого мнения придерживается девушка Гулбиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скоропостижной смерти 32-летней звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения» Ростислава Гулбиса. Прощание с актером состоится в субботу, 3 июля. О месте церемонии пока не сообщается.