Схватил средь бела дня: Нападение неизвестного на девочку в Подмосковье попало на видео

Нападение неизвестного на девочку в подмосковном Солнечногорске попало на видео. Запись была опубликована в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к ничего не подозревающему ребенку сзади средь бела дня на улице, хватает за шею, и начиная душить оттаскивает в кусты.

Вероятного педофила спугнула жительница соседнего дома, которая в окно увидела произошедшее и начала кричать. В результате злоумышленник бросил девочку и убежал. Только что его удалось задержать правоохранителям.

По словам пострадавшей школьницы, незнакомый мужчина ударил ее по лицу и спросил, хочет ли она жить.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства жуткого инцидента, который едва не обернулся трагедией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Петербурге девочку спасли от педофила. Преступление в отношении десятилетней школьницы было пресечено полицией. Подозреваемый мужчина через переписку в соцсети обманным путем заманил ребенка в свою квартиру.