Парижу можно, другим нельзя: последствия двойных стандартов Макрона

Захарова напомнила Макрону о правах человека на фоне горящего Парижа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении участников протестов. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Поводом для критики стали заявления французского лидера на фоне беспорядков в стране. Макрон допустил применение любых необходимых мер вплоть до запрета собраний. Он также подчеркнул, что власти будут проявлять непримиримость к погромщикам и всем, кто прибегает к насилию.

Захарова обратила внимание на разницу в оценках Парижем аналогичных событий внутри Франции и за ее пределами. Она напомнила о заявлениях западных политиков в поддержку протестующих в других странах.

«Вот те раз! А как же „права человека“, „свобода самовыражения“ и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис „они же дети“? То есть когда громят французы Париж — это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов», — написала официальный представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что международному сообществу требуются единые стандарты. Она назвала текущую позицию «бесконечным западным шулерством» с правочеловеческой проблематикой и попыткой вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В Париже начали ликвидировать последствия протестов и грабежей

Последствия протестов в Париже показал корреспондент «Известий» Эдуард Новиков. По его словам, мародеры передвигаются небольшими группами по пять-десять человек. Некоторые пытаются поджигать объекты, однако полиция и пожарные оперативно реагируют на такие инциденты.

Reuters/Stephanie Lecocq; 5-tv.ru

Владельцы разграбленных магазинов заколотили торговые точки, выставили охрану и сами пытаются защитить уцелевшие витрины. При этом крупные торговые объекты, в том числе Galeries Lafayette, уже вернулись к обычному режиму работы. На некоторых магазинах появились объявления о помощи финансовых экспертов, к которым владельцы могут обратиться для оценки ущерба.

Корреспондент также рассказал о необычном эпизоде мародерства у одного из магазинов.

«Ребята выносили, а потом просто дарили цветы своим дамам» — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо потребовал от Макрона покинуть пост главы государства на фоне массовых беспорядков. Он возложил на действующие власти вину за нелегальную миграцию во Францию, продолжающуюся много лет.

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