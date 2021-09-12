Испанской инквизиции не снилось: кадры из самой страшной тюрьмы в мире в Афганистане

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 084

Военная тюрьма Баграм находится на территории одноименной авиабазы США в Афганистане. В конце августа американцы стремительно покинули страну. Теперь мир может увидеть, как содержались пленники в лагере, и каким зверским пыткам подвергались.

Фото, видео: ТАСС / HEDAYATULLAH AMID; 5-tv.ru

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых изнутри запечатлена одна из самых страшных тюрем в мире Баграм. Учреждение для заключения преступников находится на территории американской авиабазы в Афганистане, которую военные бросили, сбегая из страны.

Баграм имеет поистине зловещую репутацию. Про эту тюрьму говорят — лучше умереть, чем попасть туда. Неудивительно, о жестоких пытках и издевательствах в Баграме знают во всем мире. Того, что здесь творили американские военные, в истории Афганистана не было никогда.

В сети имеется информация, что среди пленников этой тюрьмы было порядка 600 террористов и политзаключенных. При этом людей заключили под стражу без предъявления обвинений. Журналисты издания The New York Times не раз писали о зверском отношении к арестантам.

Год назад в докладе американского комитета Сената по разведке сообщалось о чудовищных методах допроса. В частности заключенных жестко пытали, некоторые пленники в результате погибали. Например, есть данные, что американские военнослужащие подвешивали людей за руки к потолку, лишали сна или, чтобы перекрыть доступ к кислороду, надевали арестантам мешки на голову.

В конце 2002 года появились сведения о том, что двое пленных скончались, не выдержав жестоких пыток, которые продолжались в течение нескольких дней. Спустя шесть лет американская медиакомпания McClatchy Newspapers провела исследование, в результате которого Баграм был назван «убежищем садистского насилия». Про условия содержания в этом лагере не раз говорили, что они намного страшнее, чем в Гуантанамо. Иными словами, испанской инквизиции не снилось…

В конце 2009-го заключенных стали переводить в новый тюремный комплекс. На этот объект впервые пустили представителей средств массовой информации. Старые тюремные камеры от журналистов тщательно скрывали. Известно также, что арестантам не позволяли общаться с правозащитниками и адвокатами. В американском правительстве говорили, что они не имели права обжаловать свое заключение в суде.

5-tv.ru

На кадрах изнутри видно, что военная тюрьма была поделена на несколько секторов, каждый был обозначен буквой. В крохотных комнатах для узников нет кроватей, и в них содержались по несколько десятков человек: и террористы, и политзаключенные. Туалет был один на всех. Люди не могли выходить на прогулку и совсем не видели дневного света.

Удалось установить, что американские военные вели контроль над заключенными с верхнего этажа тюрьмы. Кроме того сверху, через решетку они могли обливать людей водой или применять другие, более изощренные способы жестокого насилия.

Американские солдаты сбежали с базы, бросив все. У входа в тюрьму они оставили технику, личные вещи, наручники, гантели… Оставленное имущество уже оценили в миллиарды долларов.

В то же время перед уходом они разрушили несколько помещений. Вероятно, намеревались замести следы своих зверств.

Эксклюзивный репортаж из брошенной американцами базы в Кабуле можно увидеть в воскресенье, 12 сентября, в 23:00 в программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

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