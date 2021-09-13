Народного артиста РСФСР Станислава Любшина госпитализировали с травмой

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 232

Советскому актеру театра и кино 88 лет. По предварительной информации, его жизни ничто не угрожает.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Звезду фильма «Кин-дза-дза! Территория Данелии» Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве. По сообщениям СМИ, актер упал и ударился головой.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru представитель пресс-службы МХТ имени Чехова Наталья Витвицкая подтвердила информацию. Удалось выяснить, что ЧП произошло вечером 11 сентября. 88-летний Любшин по неосторожности упал в театре и расшиб затылок. Известно, что народного артиста РСФСР увезли в 67-ю больницу столицы.

«Упал на спектакле „Чайка“. Травма головы. Сейчас в больнице. Состояние нормальное, за ним наблюдают. Все хорошо», — пояснила она.

Станислав Любшин прославился своими ролями в картинах «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Конец света» и других. Также за его плечами немало театральных работ. Он сотрудничал с «Современником», МХАТом, театром на Таганке и театром имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Последнего янычара» Артема Алексеева госпитализировали с острым психозом.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
72.76
-0.37 86.15
-0.32
Будет получаться все: совет дня на понедельник, 13 сентября, по системе Б...

Последние новости

11:06
Куда поехать отдыхать за границу осенью 2021-го?
11:02
Появилось видео с места ДТП, где автобус с туристами перевернулся в Турции
11:01
Брат Кейт Миддлтон показал первое фото с тайной свадьбы
10:57
В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 30 человек
10:53
Ролдугин открыл юбилейный сезон филармонии в Петербурге концертом-солидарностью
10:47
Станислав Садальский резко осудил Прохора Шаляпина за образ жизни «содержанки»

Сейчас читают

«Небесная команда»: фильм про катастрофу хоккейного «Локомотива», рецензия
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
Мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте в Москве
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака