Народного артиста РСФСР Станислава Любшина госпитализировали с травмой

Звезду фильма «Кин-дза-дза! Территория Данелии» Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве. По сообщениям СМИ, актер упал и ударился головой.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru представитель пресс-службы МХТ имени Чехова Наталья Витвицкая подтвердила информацию. Удалось выяснить, что ЧП произошло вечером 11 сентября. 88-летний Любшин по неосторожности упал в театре и расшиб затылок. Известно, что народного артиста РСФСР увезли в 67-ю больницу столицы.

«Упал на спектакле „Чайка“. Травма головы. Сейчас в больнице. Состояние нормальное, за ним наблюдают. Все хорошо», — пояснила она.

Станислав Любшин прославился своими ролями в картинах «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Конец света» и других. Также за его плечами немало театральных работ. Он сотрудничал с «Современником», МХАТом, театром на Таганке и театром имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Последнего янычара» Артема Алексеева госпитализировали с острым психозом.