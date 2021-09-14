Названы семь дополнительных выплат для пенсионеров, о которых мало кто знает

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Егор Измалкин
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Кроме страховой и накопительной части россияне получают множество пособий, которые зависят не только от трудового стажа.

Названы семь дополнительных выплат для пенсионеров, о которых мало кто знает

Фото: Depositphotos / Denis_Vostrikov

Российские пенсионеры имеют возможность получить семь дополнительных выплат. О том, какие именно и кому они положены, рассказало агентство URA.RU.

Так, на надбавку могут претендовать граждане, которые 30 лет трудились в сельской местности. Они имеют право на повышение фиксированной выплаты на 25%. Вместе с тем ежемесячная денежная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны, «чернобыльцам», несовершеннолетним узникам фашизма. Также им предоставляется ежемесячная компенсация за набор соцуслуг.

Социальную доплату можно получить в случае, если пенсионер получает ниже прожиточного минимума. Ее размер в этом году составляет 10 022 рубля. Кроме того, пожилым гражданам, достигшим возраста 80 лет, положена ежемесячная выплата в размере 100% от фиксированной. А если пенсионер содержит нетрудоспособных лиц, то он может рассчитывать на пособие в 6044 рубля — но максимум на трех нетрудоспособных членов семьи.

Проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет пенсионеры имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50%. За работу в местностях, приравненных к ним — 30%.

Также право на доплату от 250 до 415% имеют Герои России и СССР, Герои Соцтруда и Герои Труда России, награжденные орденами, лауреаты государственных премий, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Как писал 5-tv.ru, ранее нововведения, облегчающие начисление пенсий, вступят в силу с 2022 года.

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