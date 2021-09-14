Умер экс-командующий войск на Кавказе генерал Виктор Казанцев

Герой России, генерал Виктор Казанцев ушел из жизни сегодня, 14 сентября, в возрасте семидесяти пяти лет. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на близкого родственника. Причины смерти не раскрываются.

Казанцев принимал участие в войнах в Афганистане, Дагестане и Чечне, прошел весь путь от командира взвода до начальника штаба. С июля 1997 года по май 2000 года был командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Звание генерала армии получил в 2000 году.

После увольнения в запас мае 2000 года занимался политической деятельностью, был назначен полномочным представителем президента РФ в Южном Федеральном округе.

Коллеги вспоминают о нем, как о компетентном начальнике, уделяющем много внимания обустройству быта и моральной обстановке в войсках. Кроме того, он был человеком разносторонним — хорошо знал литературу, сам писал стихи и играл на рояле.

Виктор Казанцев был удостоен большого количества наград, как советских, так и российских, включая звание Героя Российской Федерации, Ордена Красной Звезды, Ордена Дружбы и несколько благодарностей президента Российской Федерации.