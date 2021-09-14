Как по линиям на руке определить богатого человека

Стать богатым — такую цель перед собой ставят большинство людей. Одни ищут способ получить «легкие деньги»: выиграть в лотерею, получить наследство, выгодно жениться. Другие же предпочитают работать 24 часа в сутки. Тем не менее по рукам человека можно понять, суждено ли ему жить в благополучии. Хиромант рассказал, как по линиям на ладони определить будете вы богатым или нет.

Линия судьбы (Сатурна)

Линия судьбы или Сатурна располагается под средним пальцем. Если у вас она — прямая, глубокая и длинная, то это явный признак того, что вы всегда добиваетесь поставленных целей. Для вас не составит достичь успеха в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь.

Линия радости (Аполлона)

Эта короткая линия располагается под безымянным пальцем. Линия радости, названная в честь бога света Аполлона, встречается далеко не у всех людей. Если же вам посчастливилось с ней родиться, то с легкостью сможете реализовать свой потенциал.

Линия здоровья (Меркурия)

Линия Меркурия находится прямо под мизинцем. Если у вас она глубокая, длинная и без разрывов, то вы обладаете хорошим здоровьем. Обычно эта линия встречается на ладонях людей, умеющих работать на себя.

Денежный треугольник

Если вы нашли у себя на ладони денежный треугольник, который образован линиями головы, судьбы и здоровья, это определенно хороший знак. Если этот у него нет разрывов и есть прямой угол, то вы точно сможете разбогатеть.

Знак рыбы

Обычно этот знак можно обнаружить в подпальцевой зоне, расположенной под основными фалангами. Своим внешним видом этот символ напоминает схематичное изображение рыбы. Обычно этот знак располагается на ладонях обеспеченных людей, которые могут не только сколотить состояние, но и обрести популярность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХИРОМАНТИЯ 🤲 ~ Чтение по рукам (@hiromant.rudakov)

Петля раджи

Если вы обнаружили у себя этот редкий знак, то вас можно отнести к потомкам королевских семей. Петля раджи будет, как магнит притягивать к вам деньги, приумножая ваш капитал.

Треугольник наследства

Этот небольшой знак могут обнаружить у себя люди, которые получат хорошее наследство. Возраст, в котором вам кто-то из родственников оставит крупную сумму или недвижимость, зависит от того, где расположен треугольник. Чем выше этот знак находится по линии жизни, чем раньше вы получите свое наследство.

Звезда на холме Нептуна

Этот маленький значок встречается у людей, которым деньги идут прямо в руки. Если вы обнаружили у себя звезду на холме Нептуна, то вы сможете получить крупную сумму без особых усилий, например, выиграть в лотерею или получить наследство.

Пхала рекха (рисовое зернышко)

Этот знак располагается на сгибе двух фаланг большого пальца. По своему внешнему виду он напоминает рисовое зернышко. Главное, чтобы на это знаке не было никаких разрывов. В противном случае вам будет тяжелее добиться финансового благополучия.

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