Ситуация в Афганистане и истерика Украины: ключевые темы первого дня саммита ОДКБ

Ситуация в Афганистане станет ключевой на саммите лидеров стран-участниц ОДКБ, который проходит в Таджикистане. Владимир Путин также примет участие в заседании, но сделает это в режиме видеоконференции из-за того, что накануне российский президент ушел на самоизоляцию. Виктор Синеок об основных заявлениях, сделанных к этому часу.

Новость о том, что Владимир Путин не летит в Таджикистан пришла, когда мы уже сидели в самолете, за пару минут до того, как стюардесса попросила отключить мобильные телефоны. В итоге мы здесь, в Душанбе. Чтобы наблюдать за мероприятиями уже совсем в другом формате.

Впрочем, формат, в котором здесь принимают гостей, остался неизменным. Главное украшение — фрукты сладкие как мед. В президентской резиденции их сложили в пирамиды и разложили на газонах.

Здесь все самое лучшее, что только растет в Таджикистане: яблоки, груши, дыни, арбузы. Виноград. Чего тут только нет. Но отдельная проблема: как это все транспортировать, разложить и сохранить, чтобы гости увидели. Поэтому некоторые части большого ковра все еще накрыты вот такими влажными марлями. А вот это даже не что-то особенное. Не сюрприз, которым пытались удивить гостей. Просто по резиденции гуляют павлины — обычное дело.

Из-за обилия гостей птицы вели себя довольно нервно. На совместное заседание сюда сегодня прибыли главы МИД, Минобороны и Совбезов стран ОДКБ. Фотографировались, стоя в три ряда. Нашу страну представляют Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Николай Патрушев.

Главный вопрос — общая безопасность. Поэтому обсуждение полностью закрыто для прессы. Но известно, что главной темой стал Афганистан. У главы российского МИД нам потом удалось узнать некоторые подробности.

«Вы недавно сказали, что признание Россией новых властей Афганистана зависит от того, как они будут и выполнять. О каких обещаниях идет речь. И как по-вашему, они стараются их выполнять?»

«Они сами провозгласили свои цели: в том числе приверженность борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, чтобы со стороны Афганистана не исходили угрозы для соседних стран. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы. Но на данном этапе мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам. Прежде всего, для снятия рисков для наших центральноазиатских соседей», — пояснил Сергей Лавров.

Что касается соседей, то их поддерживали сегодня все представители ОДКБ. При обострении на южных рубежах организации ситуации на южных рубежах организации, Таджикистану окажут помощь. И дипломатическую, и военную тоже.

Россия сейчас усиливает свою 201 военную базу в Таджикистане. Стрелковое оружие, бронетехника. Личный состав несколько раз в день отрабатывает сценарии атак.

Все понимают, то, что сейчас происходит в Афганистане — результат вмешательства Запада. И атакует он разные цели. Одна из них — «Северный поток — 2». Он уже достроен и ждет ввода в эксплуатацию.

«На этом этапе проекту страны, которые недовольны газопроводом, могут помешать?»

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать, — уверен министр. — Конечно, наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка, это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот ‚Северный поток-2‘… Нет, остановите! Не сможете остановить? Тогда давайте нам деньги в качестве компенсации, давайте положим на бумагу, что если русские что-нибудь сделают с „Северным потоком — 2“, когда он будет функционировать, вы сразу что-то русским сделаете в ответ. И пустите нас в НАТО и ЕС, мы давно готовы, не надо отговорок. Вот клянчат и клянчат! Страна, наверное, должна иметь какое-то достоинство».

Кстати, граждан Украины, которая стремится в НАТО, из того же Афганистана эвакуировала Россия. Странам ОДКБ, судя по всему, предстоит приложить много усилий для нормализации ситуации в регионе. В сегодняшнем итоговом заявлении, сказано, что участники Договора обеспокоены ситуацией. И готовы приложить усилия, чтобы нормализовать ситуацию в регионе.