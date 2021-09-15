Названы возможные причины мистического изменения цвета памятника на могиле Рязанова

Таролог объяснила, почему памятник на могиле режиссера Эльдара Рязанова изменил цвет. Медный бюст на месте последнего пристанища автора десятка советских картин превратился в розовый камень. Марианна Абравитова уверена, что изваяние изменило цвет по желанию покойного гения.

«Причины здесь в некоторой степени эзотерические. Дело в том, что сам Эльдар Рязанов хотел бы что бы его памятник был из камня. Дело все в энергии этого человека. Мы с вами прекрасно знаем, что, когда человек уходит из нашего физического плана, его душа никуда не исчезает и личность даже не размывается и не теряется. Рязанов при помощи своей энергией сделал так, что этот памятник приобрел такой вид», — пояснила Абравитова.

Эксперт уверяет, что возвращать в памятник в его первозданный вид — ненужно. Ведь сейчас он выглядит так, как хотел покойный мэтр.

А вот у скульптора Андрея Следкова нет ответа на вопрос, почему бюст поменялся в цвете. В интервью с 5-tv.ru он пояснил, что при окислении бронза становится зеленой. Изменить цвет на розовый могла медь, которая входит в состав бронзы. Но это только догадки ваятеля.

«Именно медь вступает в реакции с внешними факторами: дождем и другими осадками. Она выделяет зеленую окись меди. Розовое — это что-то интересное. Но сам цвет меди — розовый. Может произошла какая-то химическая реакция. Скорее всего это произошло после какого-то воздействия, может быть человек чем-то облил. Памятники всегда зеленеют — это естественный процесс. А вот розовый — это какой-то спец-эффект», — отметил Следков.

Недоумевает от изменения цвета памятника и автор «Ржевского мемориала Советскому Солдату» Андрей Коробцов. Он пояснил, что при воздействии атмосферы бронза меняет цвет, но приобретает другие оттенки: чаще всего зеленый цвет.

«Для того, чтобы все было красиво после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, можно добиться разных оттенков. Если это натрий, то будет от черного до светло-коричневого. Если азотной кислотой — зеленый. Вариантов масса, кислот много. Но чтобы цвет стал розовым, честно, впервые с этим сталкиваюсь», — рассказал Коробцов в интервью для сайта KP.RU.

Эльдар Рязанов ушел из жизни 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Причиной смерти режиссера «Иронии судьбы» стала острая сердечная недостаточность. Автора десятка советских картин похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Эльдар Рязанов известен такими картинами, как «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Жестокий романс».

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