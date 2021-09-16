Макеева пожаловалась, что ее преследует «безумный человек»
Звезда мюзиклов призналась, что досаждать ей начали еще два года назад.
Фото: Instagram @makeevan
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева призналась, что ее преследует безумный человек. Заявление о том, что ей досаждает один мужчина, появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.
«Делаю заявление, меня преследует безумный человек!!!», — сообщила Анастасия.
В свидетели актриса призвала администрацию театра, которая «имела неудовольствие беседовать с этим человеком». По ее признанию, неприятная история случилась пару лет назад в театре имени Моссовета.
«Он заявился в театр и намерен был выйти на сцену и сделать мне предложение без каких-либо на то предпосылок, ибо я не знаю этого человека и знать не хочу. Тогда вызвали полицию и увезли его в клинику для душевнобольных людей. И вот он вернулся», — поделилась Макеева.
Возвращение преследователя наводит ужас на женщину, страдающей в последнее время от проблем со здоровьем. Она сбита с толку и не знает, что теперь делать. По словам звезды, преследователь, имя которого она не называет, донимает ее регулярно и не дает ей покоя.
«Он пишет какую-то чушь каждый день и фантазии его нет предела. Не видела его лично и, надеюсь, не увижу, но когда же безумие закончится?», — вопрошает несчастная Настя.
Подписчики отреагировали на пост, назвав его бредом. Другие комментаторы были благосклоннее и просили быть аккуратнее: селебрити часто бывают окружены неадекватными людьми.
«Это что-то неподдающееся пониманию со всех сторон вас окружило, терпения и крепости духа», — пожелали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, почему череда неприятностей не уходит из жизни Анастасии Макеевой.
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