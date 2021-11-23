Как по дате рождения определить, кем вы были в прошлой жизни

Звездные специалисты могут рассказать о вашей жизни, предсказать будущее и даже приоткрыть завесу прошлого. Достаточно знать дату рождения, сделать небольшой математический подсчет, и получить интересующий вас ответ на интригующий вопрос, кем вы были в прошлой жизни. Такие знания помогут лучше понять себя и скорректировать при необходимости настоящее.

Берем дату, месяц и год рождения, складываем все цифры, получаем значение. Нужно, чтобы оно было однозначным от единицы до девяти.

Например, 17 сентября 1975 года. Суммируем все цифры, получаем 39. Снова складываем, получаем 12. 1+2=3. Искомую тройку ищем в описании.

1

В прошлой жизни вы были очень талантливым человеком, найдя своя призвание в искусстве. Поэт, писатель, музыкант, художник… а, может, вы ваяли скульптуры? Могли успешно заниматься прикладными науками, с удовольствием путешествовали, покоряя неизведанные земли.

2

Подчинять и управлять — вот ваше кредо прошлой жизни. Дипломаты, политики, государственные мужи — в этой роли вы были наиболее сильны. Всегда стремились поменять жизнь к лучшему, иногда воплощая несбыточные мечты в реальность. Ради этого приходилось идти на жертвы и подвиги. Одна из вероятностных линий развития — жизнь на сцене, возможно артистом или режиссером.

3

Прирожденные ораторы. Отличные юристы, преподаватели, священники — люди, которые не робеют перед многочисленной публикой. Им открывалось все тайное: религия, врачевание душ и эзотерика были любимыми занятиями.

4

Деньги и точный расчет — это про «четверок». Такие люди отдавали предпочтение точным наукам. Деньги всегда были в их руках: представители этого числа любили связать свою профессиональную деятельность с финансами, из них выходили отличные бухгалтеры и казначеи. Положительные эмоции наполняли их жизнь.

5

Пятерка свидетельствует о стремлении добиваться справедливости. Такие люди — приверженцы строгого следования букве закона, а значит, с большой вероятностью, среди них встречались юристы, адвокаты или судьи. При этом они не забывали помогать униженным и оскорбленным.

6

Духовное развитие и стремление познать природу души человека — главные характеристики «шестерок». Они либо рьяно посещали церковные службы, либо сами были священнослужителями, несущими религию народу.

7

«Семерка» — человек науки. Будучи ученым, он всю свою прошлую жизнь посвящал работе и научным изысканиям. Понятно, что такая серьезная увлеченность не способствовала созданию семьи.

8

«Восьмерка» подталкивала регулярно к подвигам. Уверенность в своих силах, активный и живой склад ума помогали им достигать успехов практически во всех делах, особенно удачно складывались отношения с недвижимостью, ее продажей.

9

Коллекционер. Такого человека привлекало все прекрасное, поэтому его жилище было всегда заставлено редкими и изящными вещицами. Из-за склонности к искусству в свободное время занимался разными видами творчества.

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