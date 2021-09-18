Сексолог о том, как эпатаж Волочковой скажется на дочке: «Пойдет во все тяжкие»

Вызывающее поведение танцовщицы Анастасии Волочковой может сказаться на психике ее дочери Арины. Сексолог Ольга Кетоева рассказала 5-tv.ru, что именно по этой причине девочка не хочет общаться с матерью.

По ее словам, еще совсем недавно у балерины были очень близкие отношения, однако та уехала жить к отцу. Сексолог считает, что провокации для Волочковой стали важнее общения с дочерью.

«У них разорвался контакт практически полностью. Ей стыдно. Она не хочет разговаривать о маме», — рассказала Кетоева.

Кроме того, в школе, где учится Арина, все знают, что она дочь Волочковой, что якобы вызывает у девочки стыд.

«Сейчас она может не подпускать к себе мужчин, ей не захочется отношений. А потом, как показывает практика, это будет такая вольность, что начинаешь идти во все тяжкие», — подчеркнула специалист.

Через несколько лет она скорее всего будет вести себя, как мама, уверена Кетоева. Детям во взрослом в сознательном возрасте свойственно перенимать привычки родителей, хотя сначала они могли и отрицать их, заключила сексолог.

Как писал 5-tv.ru ранее, Анастасия Волочкова опубликовала видео, где помогает Никите Джигурде настроиться на поединок. Она одевает шоумена, подает ему защитную ракушку и трогает друга за пах, призывая защищать «достоинство». Ольга Кетоева считает, что причиной такого поступка может быть алкоголь.