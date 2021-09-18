Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября

На предстоящей неделе планеты будут оказывать на нас смешанное влияние. Высокая трудоспособность, оптимизм и красноречие – вот то, что будет помогать в делах и работе.

Однако в чувственной сфере возможны сильные перепады: иногда вспышки эмоций или влечения, а иногда заторможенность чувств и неудовлетворенность. В целом, для чувственной и романтической сферы неделя напряженная и непредсказуемая.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит довольно конфликтная неделя. Возможны перепалки и споры, прямые столкновения и вспышки агрессии. В целом будет сложно договариваться с окружающими и особенно трудно приходить к компромиссу. Неделя неудачна для переговоров и выяснения отношений.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы на предстоящей неделе могут испытывать неудовлетворенность в чувственной и романтической сфере. Будет прослеживаться особая тяга к наслаждениям и чувственным переживаниям. Избегайте крайностей в чувственной и эмоциональной сфере, и неделя пройдет для вас более спокойно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Острота ума, высокие коммуникационные качества, а также ощутимый прилив энергии помогут вам многого добиться за короткое время. Можно начинать новые проекты и смело ставить перед собой сложные задачи.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя принесет удовлетворение и гармонию в личной жизни, в чувственной и эмоциональной сфере. Особое ощущение красоты, прилив энергии и любовь ко всему живому помогут вам мягко и с удовольствием провести предстоящую неделю. Воспользуйтесь этим, чтобы улучшить ваши отношения с окружающими.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя напряженная. Основные сложности ожидаются в личной жизни и эмоциональной сфере. Возможны неудовлетворенность и конфликты с окружающими, неумение или нежелание найти к ним подход и решить все дела полюбовно. Лучше не вдаваться в обсуждение эмоциональных проблем и противоречий.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит гармоничная неделя. Особый прилив чувств, готовность к любви и развитию отношений – вот то, что поможет вам провести неделю красиво и с удовольствием. Период хорош для того, чтобы завязывать или развивать отношения, особенно романтические.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит противоречивая неделя. Вы чувствуете начинающийся прилив энергии и нетерпеливости, которые толкают вас на опрометчивые или даже резкие поступки. Потом вы можете сожалеть о них. Но с другой стороны, уходит ваша обычная неуверенность, вам легче принимать решения, брать на себя ответственность, действовать в одиночку, и двигаться к своим целям.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы испытают особый прилив чувств, эмоций, любви. Порой вам будет непросто справиться с такими переживаниями. Но в целом неделя для вас очень гармоничная, поможет по-новому раскрыться, особенно в любовной и сексуальной сфере. Период идеален для завязывания новых отношений; либо для перехода от простого знакомства к любовным и сексуальным отношениям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя умеренно положительная. Вам удается договариваться с окружающими, устраивать дела в свою пользу, находить выгоду и реализовывать ее. Также вы начинаете чувствовать прилив энергии, настойчивости и напористости. В целом все эти энергии будут помогать вам взаимодействовать с окружающими и двигаться к вашим целям.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит положительная неделя. Особенно она будет хороша для сферы личных отношений, развития эмоций и чувств, для переживания красоты и гармонии. Направьте свою энергию на улучшение отношений с вашей половинкой или противоположным полом в целом. Неделя хороша и для завязывания новых романтических знакомств.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она будет неудачной для личной сферы: возможны эмоциональные перепады, неудовлетворенность, сложности в общении с противоположным полом. В то же время неделя очень хороша для интеллектуальной активности, начала новых проектов, настойчивых и энергичных действий в деловой сфере.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень гармоничная неделя. Особый расцвет чувств, ощущение гармонии и красоты, любовь ко всему живому окрасят эту неделю для вас незабываемыми красками. Период подходит для создания или развития романтических отношений. И в целом для того, чтобы увидеть лучшие и светлые стороны жизни, поверить в чудо, восстановить веру в человечество.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака. Игорь Вечерский рассказал, что готовят разным представителям астрологического круга ближайшие дни.