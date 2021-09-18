Тарзан чуть не устроил погром в телестудии, узнав о втором ребенке Королевой
Певица призналась, что стала донором яйцеклетки для своего близкого друга.
Фото: Instagram @koroleva__star
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, оказался шокирован, узнав, что супруга стала донором яйцеклетки. Он чуть не разгромил студию на федеральном телеканале, в которой артистка призналась, что она является биологической матерью еще одного ребенка.
Тарзан начал бегать по студии и угрожать. Он не смог сдержать слез после откровений жены.
«Да у нас праздник сегодня будет в семье. Могу стол этот нахрен сковырнуть!» — воскликнул стриптизер.
Позже, когда Глушко остыл, он заявил, что теперь в их семье будет на один праздник больше.
Как писал 5-tv.ru ранее, Наташа Королева сделала сенсационное заявление — оказалось, что у звезды, кроме сына, есть еще и дочь. Она стала донором яйцеклетки для своего близкого друга.
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