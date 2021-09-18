Королева впервые рассказала о своей дочери не от Тарзана

Певица Наташа Королева сделала сенсационное заявление — оказалось, что у звезды, кроме сына, есть еще и дочь. Однако артистке не пришлось вынашивать девочку самой.

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось», — призналась она в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

По словам Королевой, ее друг-киевлянин, переехал в США и достиг невероятных успехов в IT-индустрии. Однако главной его мечтой было иметь детей. Сейчас девочке уже два года.

Певица «сделала подарок» тайком от семьи — новость вызвала глубокое удивление у супруга Королевой Сергея Глушко. Однако он не рассердился, а пообещал устроить семейный праздник.

Ране 5-tv.ru писал о том, как Наташа Королева пережила выкидыш.