Лоза ответил монахине Васильевой: «Интеллигенция придумала таблицу Менделеева!»

Поэт, музыкант и композитор Юрий Лоза готов поспорить с принявшей монашеский постриг актрисой Екатериной Васильевой относительно причин развращенности современной молодежи. Ранее инокиня Василиса — так теперь зовут бывшую артистку — в интервью своему сыну-священнослужителю заявила, что от так называемой атеистичной интеллигенции одни беды, и тяжелый труд мог бы облагородить хоть немного представителей этой прослойки общества.

«Интеллигенцию в шахты… Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — сказала она.

В ответ на резкое заявление Юрий Лоза напомнил, что и среди шахтеров есть люди, мягко говоря, не самые богобоязненные и праведные. То же можно сказать и про творческую элиту — не каждый ее представитель является падшей душой и безнадежным грешником.

«Интеллигенция придумала таблицу Менделеева, написала „Я помню чудное мгновенье“ (Известное стихотворение Александра Пушкина. — Прим. ред.)… Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно говорить, что вся интеллигенция плохая, конечно же, нельзя. Есть разные представители… Это же никак не относится к интеллигенции или шахтерам. Это природа человеческая такая — она, к сожалению, неоднородна. Нельзя всех мазать одной краской, нельзя говорить про всех одинаково», — заявил Лоза.

По мнению артиста, молодежь развращают не конкретные люди, а деньги — так называемый мир капитала, который превращает человека в машину по добыче денег. У советских граждан, уверен Лоза, были светлые идеалы, которые возвышали над бытом, а у нынешних россиян таких ориентиров нет.

«Когда советский строй ушел, мы все шагнули в дикий капитализм. Спросите любого молодого человека, кто у него является кумиром и объектом для подражания. И сразу все поймете. Быстро стали кумирами те, кто заработал легкие деньги, ничего не умея толком делать», — отметил музыкант.

Юрий Лоза считает, что в России разброс в плане уровня жизни между бедными и богатыми слишком велик. Поэтому одни завидуют другим и формируют в себе и своих детях ложные ценности. Если бы такого не было, и страна не делилась на два разных мира со своими законами, а медиа-ресурсы поддерживали стоящие идеалы в сознании людей, общество обрело бы более приглядное лицо, полагает он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов поддержал осудившую интеллигенцию Екатерину Васильеву.